Pantalón ceñido y sujetador. Así se vio a la modelo Ivana Knoll (26) durante el Mundial de Qatar. Con su figura y su simpatía, resulta imposible que pase desapercibida. Tanto es así que hace cinco semanas su cuenta de Instagram subió sustancialmente y llegó al millón de seguidores. Hoy en día puede presumir de tener a más de tres millones de personas siguiendo cada uno de sus post.

Ser la animadora más memorable de la selección de Croacia dio sus frutos. Y ella ha sabido aprovechar el empujón. En una entrevista con el medio Barstool Sports, la guapa pelinegra cuenta detalles de su estadía en el país árabe.

Según afirma, fueron varios los futbolistas que le enviaron mensajes privados. Algunos solo le preguntaban cómo estaba y otros le pedían perdón por lo que ocurriría durante el partido. “Yo no respondía hasta que perdían”, asegura.

La influencer dice que no tomó a ninguno en serio, porque no está interesada en empezar una relación. “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”, sostiene.

Así, de ser una auténtica desconocida, la croata afincada en Miami pasó a ser una verdadera influencer y ahora destaca en el jet set estadounidense... y de todo el planeta.

En diciembre, la joven, a quien se la conoce como la Novia del Mundial Qatar 2022, tuvo un pequeño altercado con Google, pues fue etiquetada como modelo de fotografía erótica. ¿Google, qué rayos?”, escribió en ese entonces. Y se preguntó: “¿Modelo, influencer, actriz, maestra de tecnología gráfica no cuentan?”.