Itzel Cuevas: Ser ilustre y desconocida a la vez, se vale

En febrero de 2010, la actriz mexicana Itzel Cuevas empezó a laborar como profesora de teatro en la Universidad Casa Grande. Ese mismo año, en febrero, estrenó una de sus obras más importantes: La ilustre desconocida.

Doce años después, regresa a la institución para presentar la misma obra. Es la primera vez que va como actriz en una cita que está programada para el 16 y 17 de junio, en lo que se ha llamado Teatro El Establo.

Junto con Martín Miguel Vaamonde creó esta obra que ha sido presentada en varias ciudades del país y en el Festival Mestiza Chile y que se ha convertido en uno de sus proyectos más personales.

Itzel le explica a EXPRESIONESque fue producto de la lectura de El cuento de la Isla desconocida, de José Saramago. “Me removió mucho, me conmovió, me dejó pensando por varios años. Me demoré en cristalizarlo. Comenzó a asemejarse a la búsqueda de una tripulación, haciendo analogía con el texto, con personas que se subieran a mi barco que era este proyecto. Y pude hacerlo con mucha gente que me aportó e hizo suya también esta búsqueda. Aunque sea una puesta en escena unipersonal, el teatro no se puede hacer solo”.

Sobre el nombre de la obra La ilustre desconocida, recalca que es un juego de palabras y que, a su forma de ver, “creo que se puede”. Además, en estos largos años de promoción de la pieza teatral, se ha apropiado del nombre, que también se ha convertido en su usuario de Instagram (@la.ilustre.desconocida) y su correo electrónico. Una ‘desconocida’ que sin buscar fama la tiene a punta de talento.

Chris Evans se pronuncia ante las críticas homofóbicas de 'Lightyear' Leer más

Itzel Cuevas. Cortesía

Sinopsis

Rosa, la mujer de la limpieza, ha leído un cuento antes de irse a dormir. Y en su sueño, toma una decisión. La ilustre desconocida nace como una búsqueda personal de la actriz Itzel Cuevas, sobre la base de un cuestionamiento concreto: después de un trabajo sostenido en una forma de producción de grupo, ¿cómo asumir la indagación personal como una etapa de transición en su vida artística, sin dejar por ello de profundizar sobre los principios de una teatralidad que venía construyendo en su recorrido grupal?

Las funciones

Las presentaciones son hoy jueves 16 y viernes 17 de junio, a las 19:30, en el teatro El Establo de la Universidad Casa Grande, puerta 6, frente al centro comercial Albán Borja.

Entradas gratuitas, previa inscripción al correo electrónico dpacheco@casagrande.edu.ec.