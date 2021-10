La versatilidad vocal de la que goza Israel Maldonado es extraordinaria y sorprendente. Desde ser capaz de hacer un tributo a la banda de rock The Strokes, hasta lograr uno con el tono de Luis Miguel.

Durante muchos años en Guayaquil se lo conoció e identificó como ‘El hombre de las mil voces’ y ahora se despide de esa faceta para darle la bienvenida a La voz valiente, su nuevo proyecto musical, más rockero y honesto que nunca. Esto fue lo que le contó a EXPRESIONES.

Quiero formar un ejército de valientes. Quiero ser capaz de liderar esta generación de valientes que luego se pueda convertir en una segunda generación y que de este concepto sigan saliendo otros líderes en música, en arte y que tengan como agenda principal el servir”. Israel Maldonado

¿Qué es lo más valiente de hacer rock en Latinoamérica?

En estos momentos, todo el mercado latino se encuentra enfocado en exportar hacia el mundo música de corte urbano, reguetón y trap, y la atención no está puesta en el rock. El rock también requiere de valentía desde siempre porque ha sido el vehículo por el que las masas han sido capaces de comunicar sus descontentos, ya sea con el gobierno o el statu quo. Es polémico, es arriesgado y es audaz desde su concepción.

¿A qué se debe enfrentar un artista al hacer este género en el siglo XXI?

Principalmente aprender a nadar contra corriente y a desarrollar ideas y contenido que no son los que están generando mayor sintonía. Yo veo difícil que un rockero salga haciendo coreografías en TikTok, pero hasta Residente lo ha tenido que hacer para captar público joven.

¿Cómo fue la transición de El hombre de las mil voces a La voz valiente?

Es un rebranding total. Yo siempre he tratado de capitalizar mis dones y talentos. Por mucho tiempo ser el nombre de las mil voces fue mi mayor negocio con la Chicha Power. Eso lo tuve que cambiar porque ya no soy parte del grupo y no me presto a seguir trabajando de esa manera, aunque la gente me sigue pidiendo que haga tributos. Hoy en día sería contraproducente porque la voz valiente debería poder representar mi sonido, mi individualidad, a esa interpretación única. Eso es lo que nos separa a todos los artistas, poder encontrar la voz que es mía, que es mi huella digital.

¿Cómo empezó la inspiración para crear la música de este proyecto?

He escuchado decir que no hay nadie más peligroso que una persona que no tiene nada que perder y mi proceso de composición para esta nueva etapa de mi vida se dio a partir de la cuarentena. Particularmente fue el momento en el que no tenía nada más que hacer que agarrar mi guitarra y cantar. Salí durante un mes al balcón de mi casa y empezaba a tocar. De repente empezaron a salir canciones y esto era algo que yo no lograba hace muchos años. Me di cuenta de que mi enfoque estaba en desarrollar mi marca personal. Nunca había dejado de ser compositor, pero no me había dado el tiempo para serlo. De ahí salió la canción Cordero y león y esta marcó la pauta para encontrar ese estilo de letras frontales. Yo quiero que mi música y letras tengan un propósito.

¿Por qué Boca como título del primer EP?

Creía que era necesario. Después de haber cantado todo tipo de canciones y letras, es momento de hacer valer cada una de las palabras que salen de mi boca. Yo quería ser muy consecuente con mis convicciones y propósito de vida, poner al arte como una herramienta social y no solo de entretenimiento.