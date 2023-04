Isaac et Nora.

Se dice que la música es el único lenguaje universal y la familia Restoin lo comprueba con el éxito que ha tenido su música en español salida desde Francia.

Isaac (14) y Nora (11) son los protagonistas de esta historia, que ha tenido como gran apoyo a sus padres Nicolás y Catherine, desde la ciudad de Quimper, en la región de Bretaña. En el 2019, llenos de emoción, empezaron este viaje musical navegando en Internet.

YouTube fue el escaparate. Desde allí, el mundo conoció su talento, que durante la pandemia alcanzó grandes niveles por su original forma de revivir clásicos de la canción en español. Actualmente superan los 72 millones de suscriptores en su canal.

Y es gracias a estos videos que consiguen una gran visibilidad. Así llaman la atención de varias disqueras. Sin embargo, han decidido no aceptar al considerarlo poco afín con los niños. Su primer álbum llega con la agencia musical Madame Vodevil, cuyo proyecto les pareció más de acuerdo a las necesidades de los pequeños.

Latin & love studies (2021) y Jazz (& love) studies (2019) son los discos que han editado hasta el momento. Ahora publican sencillos con artistas que van muy de la mano por su gusto por el bolero, el vals y el son. Rozalén, Natalia Lafourcade y Daniel, Me Estás Matando son algunos de los intérpretes invitados para esta nueva etapa.

Este 2023, y lo que los hace estar en tierras ecuatorianas, es su segunda gira mundial. Su presentación en Quito es mañana en el Teatro San Gabriel.

EXPRESIONESconversó con los jóvenes artistas y su padre, quien siempre los acompaña en sus pasos, con su guitarra en mano.

¿Cómo los ha recibido Quito?

Padre: Acabamos de llegar (10 de abril) y hemos podido recorrer poco. Pronto haremos algo de turismo. Estamos muy felices de estar acá por primera vez.

¿Qué significa para ustedes Latinoamérica?

Padre: La música, la comida, la gente son lo más lindo. Nosotros idealizamos un poco América Latina porque para nosotros todo es mejor aquí que en Europa. De seguro piensan que en Europa hay mejores cosas que en la de sus países, pero nuestra relación con este continente es la de haber solo recibido amor.

¿Se mudaría la familia a vivir a este lado del mundo?

Nora: Yo de grande quiero vivir en Sudamérica.

Padre: Ya lo estamos pensando. Desde hace dos años, los chicos están llevando la escuela a distancia para poder viajar y dar conciertos. Este 2023 eso se acaba, queremos que en septiembre vuelvan a sus clases presenciales en la escuela. Pero después de este año estamos pensando en pasar un año en un país hispanohablante para que ellos vayan a la escuela, lo más viable podría ser España. Porque está al lado de Francia, es parte de la Unión Europea y hay asuntos de papeles que son más sencillos para nosotros.

Son una familia con mucha influencia de distintos países. ¿Cómo cambia esto en su perspectiva de vida?

Padre: Si bien es cierto que yo nací en Surcorea, fui adoptado por mis padres franceses y no estoy conectado con la cultura de mi país de origen. Sin embargo, los chicos podrían tener esta mezcla de un europeo y un asiático en sus rasgos. Pero es la cultura musical lo que los hace ricos.

¿Cuál ha sido el método de enseñanza en casa?

Padre: En realidad, lo único extraño en nuestra familia es que no tenemos televisión. Y eso ya es algo particular en este mundo, te da originalidad. Nosotros escuchamos mucha música y poner la de los distintos países nos permite viajar sin salir de casa. Este amor por la música en español nace de mi esposa. Nadie en su familia lo habla, pero la hace sentir tan bien que nos traspasó su amor por este idioma y sus distintas canciones. Julio Jaramillo es su cantante favorito.

¿Cantarán una de J.J. para el público ecuatoriano?

Padre: No somos tan virtuosos aún para tocar como lo hacía Julio Jaramillo, pero desde nuestros inicios hemos hecho cover con el tema Reminiscencias. Nos estamos preparando para hacer más temas de él.

Así empezaron

Isaac tenía entre 7 y 8 años cuando se interesó por aprender a tocar la trompeta, recuerda su padre, quien no pierde la oportunidad para contar que él era un músico aficionado, por lo tanto, tenía varios instrumentos en casa. Nicolás cuenta que cuando él era niño aprendió a tocar la trompeta clásica en un conservatorio de Francia, pero su experiencia no fue muy positiva, pues asegura que no era un buen estudiante. A pesar de ello, decidió acompañar a su hijo en ese interés musical.

Nora, quien en ese entonces tenía entre 3 y 4 años, no quiso quedarse atrás e insistió para participar en los talleres musicales hogareños. Al principio el padre pensaba que Nora era demasiado pequeña para estas actividades, no obstante esa voz angelical lo convenció.

Empezaron las prácticas. Nicolás siempre tenía presente su dura experiencia de infancia, así que temía que sus hijos repitieran la historia.

Aun así, decidió continuar. “Para nosotros era un poco gracioso ver a los niños cantar y tocar, nos gustaba mucho las voces y la manera de tocar”, agrega Nicolás.