Incubus: ¿Quiénes y cómo verlos EN VIVO | AHORA en Viña del Mar 2025?

Incubus, la icónica banda de rock alternativo, se presentará en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, uno de los eventos más esperados de la música en Latinoamérica. Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, Incubus sigue siendo un referente en la escena musical internacional. En este artículo, te contamos quiénes son, su historia y cómo puedes verlos en vivo en Viña del Mar 2025.

Viña del Mar 2025: ¿Cuándo se presentarán por segunda ocasión Las Damas de Oro? Leer más

¿Qué es Incubus? Historia y legado de la banda de rock alternativo

Incubus es una banda estadounidense formada en 1991 en Calabasas, California. Reconocida por su estilo único que fusiona rock alternativo, funk, metal y electrónica, la banda ha cautivado a millones de seguidores a lo largo de los años. Con su vocalista Brandon Boyd al frente, Incubus ha creado himnos del rock como "Drive," "Wish You Were Here", "Pardon Me" y "Megalomaniac." Su capacidad para reinventarse y experimentar con nuevos sonidos ha sido clave para su éxito continuo.

A lo largo de su carrera, Incubus ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, como "Make Yourself" (1999), "Morning View" (2001), y "A Crow Left of the Murder" (2004), consolidándose como una de las bandas más importantes de la escena musical alternativa.

¿Cómo ver a Incubus en Viña del Mar 2025?

Incubus es una de las principales estrellas internacionales del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, que se celebrará del 19 al 24 de febrero. El Festival de Viña del Mar es conocido por reunir a grandes artistas de todo el mundo, y este año la banda californiana promete ofrecer un show lleno de sus éxitos más populares, así como algunas sorpresas para sus seguidores.

Se presenta ahora en el escenario de Viña del Mar desde las 19:30 y puedes verlo aquí.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí