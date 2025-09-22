Ilowasky Ganchala: "Muestro una colección de instantes que aprisiono de la vida"

El artista ha trabajado con diversos estilos y técnicas, como el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado.

"Instantes es una colección de momentos que han venido a configurar mi trayectoria plástica. Huellas de un andar que se acumulan y conforman la vida. Esta muestra enfrenta la paradoja existente entre el tiempo y la memoria para construir el presente." Con estas palabras, Ilowasky Ganchala introduce su nueva exposición, que reúne una selección de obras que recorren su camino como artista visual y exploran la relación entre la experiencia, la memoria y la observación del entorno.

El pintor nació en Guaranda en 1978, y desde los 25 años se dedicó al arte tras ingresar a la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Su formación abarcó dibujo, escultura y grabado, aunque su interés se fue consolidando en la pintura, especialmente en la representación de la figura humana y los espacios cotidianos. Con el tiempo, su trabajo ha incorporado la observación directa y el estudio de los interiores, los paisajes cercanos y los objetos del día a día.

A lo largo de su trayectoria, Ganchala ha desarrollado proyectos que conectan con la vida urbana y la comunidad. Su serie Inmersiones, iniciada en Quito y continuada en Cuenca, Guayaquil y Buenos Aires, se centró en retratar los rostros y oficios de quienes habitan la ciudad, desde vendedores hasta niños, pasando por trabajadores de servicios y artistas callejeros. Este trabajo le permitió explorar la interacción entre espacio, memoria y identidad social.

Una mirada al interior

La muestra Instantes refleja esta misma sensibilidad, pero con un enfoque más íntimo. La colección reúne pinturas que capturan momentos efímeros, gestos cotidianos y escenas del día a día en la ciudad. Como él mismo ha explicado previamente, su intención es representar la realidad con atención y respeto: “Mis pinturas son una colección de instantes que aprisiono de la vida. Me gusta pensar que la pintura realista es una opción legítima para reconocer en la contemplación una actitud ante el mundo”.

Su obra ha sido reconocida con premios nacionales, como el segundo lugar en la Bienal de Escultura de San Antonio de Ibarra en 2021 y en el 61 Salón de Julio de Guayaquil en 2022. Además, ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales en Ecuador y Argentina, consolidándose como uno de los artistas contemporáneos más destacados del país.

Instantes esta abierta al público en La Caponata espacio gastronómico y cultural ubicado en García Moreno y Manabí, en el Centro Histórico de la capital, y se puede visitar de lunes a domingo hasta las 22:00. La muestra invita a detenerse en los detalles de lo cotidiano, y reconocer la belleza de los instantes que a menudo pasan inadvertidos.

