iHeartRadio Music Awards: los mejores momentos de la edición 2025

Los iHeartRadio Music Awards 2025, celebrados el 17 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, Estados Unidos, reconocieron a los artistas y canciones más destacados del año. El evento contó con actuaciones de artistas como Bad Bunny, Billie Eilish, Gracie Abrams y Nelly, el rapero que estrenó Hot in herre en 2002. Por su amplia trayectoria y estos pegadizos éxitos atemporales, recibió el premio Landmark. Además, la ceremonia rindió homenaje a los bomberos locales de Los Ángeles, quienes fueron reconocidos por su valentía tras los devastadores incendios forestales.

En EXPRESIONES, puedes leer los detalles de las actuaciones más impactantes y los artistas que se robaron el show durante esta edición.

Los mejores shows

La actuación de Bad Bunny fue, sin duda, uno de los momentos que generó más expectativas. El artista puertorriqueño interpretó por primera vez su éxito Eo0o, que es parte de su último disco Debí tirar más fotos, en el evento.

Con una energía arrolladora que contagió a todos en el lugar, el cantante se adueñó del escenario e incluso se arrojó de espaldas hacia su cuerpo de bailarines, quienes, mientras continuaban moviéndose al ritmo de Eo0o, lo cargaron durante algunos versos. Su carisma y puesta en escena deslumbraron a los asistentes, que corearon la canción de inicio a fin.

Bad Bunny performing “EoO” at his debut on the #iHeartAwards2025, presented by Offset and Becky G. 🐰🔥 pic.twitter.com/VAym3zAKuZ — Benito (@BenitoPnkpr) March 18, 2025

Benson Boone también brilló en la ceremonia, donde conversó sobre su victoria al recibir el premio a la Canción del año por Beautiful things. El joven cantante expresó su gratitud y emoción por el reconocimiento, destacando lo significativo que fue para él este logro en su carrera. A pesar de ser totalmente distintos en sus estilos musicales, el conejo malo y Boone se encontraron en la alfombra previa a la premiación, conversaron por cortos instantes y se tomaron fotos juntos.

Benson Boone's "Beautiful Things" wins Song Of The Year!#iHeartAwards2025 pic.twitter.com/Rvw1WAXClU — Access Benson Boone (@BooneAccess) March 18, 2025

Gracie Abrams, quien fue galardonada con el Breakthrough award, ofreció una de las presentaciones más emotivas de la noche. En su discurso agradeció a Taylor Swift quien fue artista más galardonada de la noche, y a Olivia Rodrigo por brindarle oportunidades de compartir escenarios. Después de agradecerle a sus fans, interpretó su éxito That's so true de su álbum The secret of us.

Gracie Abrams performed 'That's So True' and won Breakthrough Artist of the Year at the #iHeartAwards2025. 🔥pic.twitter.com/8gGbgeudAG — Spin or Bin Music (@spinorbinmusic) March 18, 2025

En un momento emocionante de la ceremonia, Doechii, la talentosa rapera y cantante, entregó el prestigioso Innovator award a Lady Gaga. La sorpresa fue aún mayor cuando Doechii expresó su admiración por la trayectoria de Gaga, una artista que ha roto barreras con su música y estilo único.

Doechii presented Lady Gaga with the "Iheart Radio Innovator" Award at the #iHeartAwards pic.twitter.com/IV3QHa1Ifs — Everything Doechii 🐊 (@EDoechii) March 18, 2025

Algunos de los canadores

Artista del año: Taylor Swift

Canción del año: Beautiful Things, Benson Boone

Mejor colaboración: Die with a smile, Lady Gaga y Bruno Mars

Productor del año: Julian Bunetta

Compositor del año: Amy Allen

Canción pop del año: Espresso, Sabrina Carpenter

Artista pop del año: Sabrina Carpenter

Canción de hip-hop del año: Not like us, Kendrick Lamar

Canción dance del año: 360, Charli xcx

Canción pop /urbana latina del año: Perro Negro, Bad Bunny con Feid

Artista pop /urbana latino del año: Feid

Artista regional mexicano del año: Peso Pluma

Artista del año de K-pop: ATEEZ

Canción de K-pop del año: Who, Jimin

Banda sonora favorita: Wicked

Invitado sorpresa favorito: Taylor Swift llevando a Travis Kelce

Tradición de gira favorita: Taylor Swift, Canciones sorpresa

Fotógrafo de gira favorito: Alfredo Flores, Sabrina Carpenter

Álbum del año: Hit me hard and soft, Billie Eilish

Álbum dance del año: brat, Charli xcx

Álbum de K-Pop del año: Ate, Stray Kids

Álbum pop/urbano latino del año: Las mujeres ya no lloran, Shakira

Álbum regional mexicano del año: Éxodo, Peso Pluma

Gira del siglo: Taylor Swift, The eras tour

Icon award: Mariah Carey

Innovator award: Lady Gaga

Sello del año: Republic Records

Landmark award: Nelly

