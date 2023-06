El nuevo crucero, Icon of the Seas, está casi listo para zarpar.

El barco más grande del mundo está casi listo para zarpar con miles de turistas en una aventura con los mejores lujos. El crucero realizó su primera incursión em mar abierto para realizar las pruebas correspondientes, antes de ser entregado en octubre de este 2023.

El nuevo monstruo de los mares tendrá capacidad para 5.610 pasajeros y 2.350 tripulantes, y se espera que zarpe desde las aguas del caribe en enero del próximo 2024.

El Icon of the Seas de Royal Caribbean International, es de los más grandes que la humanidad ha visto. Por esta razón, mantenerlo a flote es como conservar dos torres sobre la superficie del mar, debido a sus 365 metros de eslora y sus 250.800 toneladas de peso.

20 cubiertas y 8 zonas por explorar se esperan en el nuevo crucero. royal caribbean

No es la primera vez que Royal Caribbean International rompe un récord por el barco más grande del mundo, pues este título lo tenía la compañía, con su barco Wonder of the Seas, el cual zarpó en el año 2022.

"Lo estamos posicionando como lo último en vacaciones familiares, y cuando uno da un paso atrás y observa toda la energía y el tiempo que se han invertido en la creación de este barco, es alucinante", dijo Michael Bayley, director y presidente de la compañía, Royal Caribbean International.

Los pasajeros podrán disfrutar de una piscina infinita a bordo. royal caribbean

El barco ofrecerá más de 40 formas de entretenerse, y se espera que la mayor parte de estas estén incluidas en la tarifa del crucero. El barco contará con 20 cubiertas y 8 zonas por explorar en total, con siete piscinas y nueve jacuzzis. Además hay 28 distintos tipos de alojamiento.

Render de cómo se verá el Icon of the Seas cuando esté operativo. royal caribbean

“Con cada nuevo barco, elevamos el nivel en la industria de viajes mientras mejoramos lo que nuestros huéspedes conocen y aman”, dijo Jason Liberty, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group.

Los toboganes del parque acuático que ofrece el Icon of the Seas. royal caribbean

“Desde el momento en que suben a bordo, cada experiencia está diseñada específicamente para brindarles las mejores vacaciones en cualquier lugar, tanto en tierra como en el mar. Con Icon of the Seas, llevamos esto a un nuevo nivel y creamos las mejores vacaciones familiares”.

