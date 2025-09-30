HUNTR/X: El trío de 'KPop Demon Hunters' en el Tonight Show de Jimmy Fallon

HUNTR/X, banda ficticia de la película de Netflix 'KPop Demon Hunters', tendrá su debut televisivo junto a Jimmy Fallon

'Kpop Demon Hunters', una película animada que ha sido un éxto en taquilla.

En un hito que fusiona la popularidad del K-pop con la animación, el grupo ficticio HUNTR/X, compuesto por las voces de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, se prepara para su primera actuación en vivo este martes 7 de octubre en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

La presentación, que incluirá el himno Golden, marca el salto de estas superestrellas animadas al escenario real, impulsadas por el éxito arrollador de la película de Netflix KPop Demon Hunters.

La cinta animada se estrenó el 20 de junio en la plataforma de streaming y ha revolucionado el panorama cultural global. Con más de 236 millones de visualizaciones, se coronó como la película original más vista en la historia de Netflix, superando incluso a éxitos como Red Notice.

El filme fue dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans y sigue la historia de Rumi (voz de Arden Cho), Mira (May Hong) y Zoey (Ji-young Yoo), las integrantes de HUNTR/X, un girl group que por el día conquista estadios con su música y por la noche combate demonios para proteger a sus fans.

Su némesis, la boy band demoníaca Saja Boys, añade un toque de acción sobrenatural, a través de combates y música fusionados en una misma toma. Esto ha logrado cautivar audiencias en 93 países del mundo.

La música destaca en toda la película

Los Santos Bravos: banda latina de los creadores de BTS busca talentos, ¿en Ecuador? Leer más

Obviando la trama y los personajes pintorescos que regala la película, el verdadero motor de este fenómeno animado es su soundtrack. Golden se convirtió en el primer sencillo femenino de K-pop en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100, puesto en el que se mantuvo por seis semanas.

El álbum completo debutó en la cima del Billboard 200 Soundtrack y se posiciona como el más vendido de 2025, con colaboraciones de productores Grammy como los que han trabajado con BTS y Blackpink.

Incluso el grupo real TWICE contribuyó con una versión de Takedown, que incluye a Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung, integrantes de la banda, en los créditos de la película.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. Reddit

La audiencia se prepara para el encuentro

En redes sociales, la anticipación es palpable. "¡Esto va a ser épico! HUNTR/X pasando de la pantalla al escenario", tuitean los usuarios. Otros en cambio celebran: "¡Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami rompiendo todo en Tonight Show Starring Jimmy Fallon!"

Publicaciones en X (antes Twitter) de cuentas como Pro Music Rights y Philippine Concerts destacan cómo este debut "humano" de HUNTR/X podría catapultar aún más su dominio en las listas globales, donde ya superan a gigantes como BTS y Stray Kids en streams.

Ysy-A en Ecuador: “Mi hobbie es coleccionar álbumes en mi discografía” Leer más

El episodio del 7 de octubre en NBC y disponible al día siguiente en Peacock, contará también con Jennifer Lopez como invitada, prometiendo un cruce de géneros que podría incluir una batalla de baile improvisado al estilo de Fallon.

"Es la primera vez que estas artistas actúan juntas en vivo, y con la banda The Roots uniéndose, será una fusión inolvidable", anticipa un comunicado de NBC Insider.

Este debut no solo celebra el poder de la animación para trascender la ficción, sino que resalta el impacto del K-pop en la cultura pop occidental.

Con rumores de una secuela en conversaciones entre Sony Pictures Animation y Netflix y un short film en construcción, HUNTR/X parece lista para, en lugar de cazar demonios, cazar a la audiencia en el mundo real.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!