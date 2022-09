Bajo la dirección de Marina Salvarezza, en noviembre de 2020, nacieron los Miércoles de Cervantes (Dos pasos y un entremés, aquí vamos otra vez), con piezas del dramaturgo de la literatura universal Miguel de Cervantes Saavedra.

“Esta idea me llegó en plena pandemia, cuando estaba en Italia. Al regresar, Benjamín Cortés (actor y docente) me habló de Los entremeses cervantinos que se desarrollan en Querétaro, México. Adoro lo clásico. Hablamos con la gente del teatro y nos dijo que estrenaban la sala exterior. Me pareció maravilloso, porque el teatro clásico se montaba en las plazas. Salimos los cuatro miércoles de noviembre de ese año, volvimos en 2021 en septiembre”, cuenta la también actriz.

Ahora en 2022, los miércoles de este mes (a partir del 7), a las 20:00, en el teatro al aire libre del Sánchez Aguilar se estrenan 'Las aceitunas' y 'Cornudo y contento', de Lope de Rueda, y 'El retablo de las maravillas', de Cervantes. Esta es la más larga, dura aproximadamente 40 minutos. Tres obras con intermedios, con el característico humor de los autores y música en vivo. El elenco lo integran Raúl Sánchez McMillan, Michelle Zamudio, Melissa López, Carlos Aragundi, Benjamín Cortés, Karen Peláez, José Miguel Flores y Nicole Cerna.

Según la directora, se hizo una selección de las obras. “Hemos leído como 20 clásicos. Generalmente estas incluyen un gran elenco, pero lastimosamente nosotros no podemos permitirnos uno tan grande. No tenemos una financiación que nos llegue desde el cielo. Siempre tratamos de reducir, por ello nuestros actores asumen dos papeles. Nos apoyan estudiantes de la Universidad Casa Grande, donde trabajo, y hacen sus pasantías con nosotros. Todos los años nos presentaremos en septiembre”.

Para los Miércoles de Cervantes se han utilizado los textos originales de los clásicos. “En un español antiguo, se han cambiado ciertas palabras para evitar que no se entienda. El público se engancha y goza, son montajes muy cómicos”, expresa Marina.

'Las aceitunas' es una historia clásica. Una de las problemáticas más grandes que tenemos casi todos los seres humanos es buscar conflictos, preocuparnos y tomar decisiones antes de tiempo.

En 'Cornudo y contento' se ve la infidelidad con otros ojos, no con malicia ni con un sentido vulgar.

'El retablo de las maravillas', por su parte, gira en torno a los engaños: dos truhanes que adulan, manipulan y venden algo que no hay. A los ricos del pueblo, les hacen creer que las maravillas las pueden ver los nobles y ellos para quedar bien afirman ver lo que no ven.

El elenco

La mexicana Michelle Zamudio (30) integra los elencos de 'Las aceitunas' y 'El retablo de las maravillas'. En esta última interpreta a Chirinos, compañera de Chanfallas, una pareja de pillos. Es Licenciada en Artes Escénicas, vive en Ecuador desde hace 6 años. Prefiere el teatro a la TV, porque “me atrae estar en vivo con el público, la energía que se transmite, aunque aparezco de menos edad, no soy el tipo para la televisión. Además, en el teatro me gusta jugar con la variedad de personajes”, dice.

La actriz tiene otros proyectos en Guayaquil, entre ellos 'Carta de una desconocida', a presentarse en el Sánchez Aguilar.

De nacionalidad peruana, Raúl Sánchez McMillan (36) es parte de 'Las aceitunas' y 'El retablo de las maravillas'. En la segunda es Chanfallas, el estafador. “Con astucia generamos un juego entre Chirinos y yo para engañar desde la vulnerabilidad y el ego de los otros personajes para que nos den su dinero”.

Para él es un honor trabajar en una obra de Cervantes. “Son pocas las oportunidades de hacer teatro clásico. Muchas veces se dice que es aburrido o caduco, demostramos que no es así, es divertido y sus temas son actuales. En 'El retablo de las maravillas', por el qué dirán se dejan engañar y es algo que todavía ocurre. Son temas universales y se van a identificar con lo que verán porque nos sucede a todos”, comenta el actor que vive en Guayaquil desde hace cuatro años.

El mexicano Benjamín Cortés (45) llegó con la Universidad de las Artes hace seis años, donde es profesor. Encarna al gobernador en 'El retablo de las maravillas'. “Es un personaje que se deja engañar y entra en el juego político del momento, porque también es una sátira política la de Cervantes. Refleja ese mundo en el cual quedar bien es importante, incluso hace cómplice al público y le dice que tendrá que fingir para salvar la obra. Es lo que se conoce como el rompimiento de la cuarta pared (entrar en contacto con la audiencia)”, cuenta.

El humor de Cervantes, explica, es más refinado, “mientras que Lope de Rueda saca más a la luz la situación”.

Además, participa en 'Cornudo y contento' en la que interpreta a un médico.

La parte musical está a cargo de Xavier Sánchez, además de Danny Robles y Elías Bodero. “Los actores son los únicos que se van y nosotros permanecemos todo el tiempo junto o debajo del escenario. Estamos al principio, durante las puestas en escena (con música incidental), usamos música de acuerdo a la época y al final”, explica Sánchez.

Desde hace tres años son parte del equipo. “Nos llamó Marina Salvarezza a través de Benjamín Cortés, que es profesor en la Universidad de las Artes, y de mi amigo Carlos Aragundi. Al principio eran una especie de prácticas preprofesionales, ya no”, añade el músico ecuatoriano.

A Miguel de Cervantes Saavedra hay que leerlo o escucharlo con atención para que así se aprecie la belleza de sus textos, sostiene Marina Salvarezza, quien considera que no por ser clásicos los jóvenes no lo entienden. “Eso es un prejuicio”.

El primer año de los Miércoles de Cervantes, ella no solamente estuvo a cargo de la dirección, además fue una especie de presentadora para invitar al público. El segundo, el director fue Benjamín Cortés y Marina colaboró con él.

Datos

Adhesión: $ 15.

Boletos a la venta: en la página web y en la APP del Sánchez Aguilar y en la boletería del teatro. 10% de descuento para suscriptores de EXPRESO.