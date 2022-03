Imagen de archivo del actor británico Matt Smith, parte del reparto de la serie "House of the Dragon".

La serie "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones", se estrenará el 21 de agosto en HBO Max, anunció este miércoles la plataforma en su cuenta de Twitter.

Desde $25 las entradas para ver a Daddy Yankee en Guayaquil Leer más

HBO Max difundió diversos pósteres con la imagen de los protagonistas de esta producción, y un video que sirve como anticipo para los espectadores en el que una voz revela: "Dioses, reyes, fuego y sangre. (...) Los sueños no nos hicieron reyes, los dragones sí".

"House of the Dragon" tendrá diez capítulos y estará basada en la novela "Fire & Blood", de George R.R.Martin.

Un historia ambientada 200 años antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro y que se centra en el devenir los Targaryen, antepasados de los Danerys.

El capítulo piloto y algunos episodios adicionales han sido dirigidos por Miguel Sapochnik y Ryan J. Condal, quienes también desempeñan el rol de productores ejecutivos.

Sapochnik ya estuvo al frente de los dos últimos capítulos de la sexta temporada ("Battle of the Bastards" y "The Winds of Winter"), que tuvieron gran acogida de los seguidores de la serie.

El reparto de la precuela lo componen Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower) y Fabien Frankel (Criston Cole), entre otros.

No será la última producción derivada del universo "Game of Thrones" que se estrene en HBO Max, porque ya está desarrollando otra serie sobre la novela corta "Dunk and Egg", y no se descarta la creación de "The Nine Voyages", acerca de los viajes marítimos de Corlys Velaryon.

La serie original, "Game of Thrones", llegó a su fin hace dos años pero continúa ostentando el récord de ser la producción de ficción con mayor número de premios Emmy, con un total de 59.