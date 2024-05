'House of the Dragon': lo que debes saber antes del estreno de la segunda temporada

La espera está por terminar. La segunda temporada de 'House of the Dragon' llega en junio a las pantallas de los usuarios de la plataforma de streaming Max.

La precuela de 'Game of Thrones' (Juego de tronos) emitió el último episodio de su primera temporada en octubre de 2022. Desde ese entonces han pasado casi dos años y durante ese tiempo los fanáticos de la serie no han parado de pedir el estreno de una segunda entrega. La espera llegará a su fin en unos pocos días y aquí encontrarás todo lo que debes saber antes de que arranque la nueva temporada.

HBO repite la fórmula de 'Game of Thrones' con 'House of the Dragon'