Aries. No aportar nada a tu relación de pareja va a traer prontas consecuencias. Aunque estás invadido por los celos, no te atreves a hablar con tu media naranja para aclarar las cosas. Cambia tu actitud.

Horóscopo 2023: Todo lo que le depara a tu signo Leer más

Géminis. El amor está favorecido en tu vida esta semana. Tu pareja se siente muy a gusto con lo que han logrado tener, pero eso no significa que pueden dormirse en los laureles. Den lo mejor de sí.

Leo. Un problema en el ámbito laboral complica todo tu día hoy. Debes solucionar un problema con tu jefe, quien cree que no estás siendo muy eficiente en el cumplimento de tus labores. Recapacita.

Libra. Hoy es importante que te rodees de gente que de verdad te quiere. Necesitas apoyo para seguir adelante, porque el camino está un poco cuesta arriba. No te desesperes, todo se arregla muy pronto.

Sagitario. Tus ánimos no han sido los mejores en estos días y hoy no será la excepción. No busques excusas para justificarte, ya es momento de que salgas del letargo. Busca energía en el ejercicio físico y en la buena música.

Pódcast Vibrando alto: ¿Qué esperar del 2023 según la energía de los astros? Leer más

Acuario. Tu familia y algunos amigos muy cercanos van a ser tu gran apoyo en estos días algo complicados, posiblemente con un tema de salud. No tomes decisiones apresuradas, todavía hay tiempo.

Tauro. Eres tan testaduro que, aunque en el fondo sabes que estás equivocado, sigues manteniendo tu posición inicial. No dar tu brazo a torcer es señal de debilidad, no de valentía.

Cáncer. Tu actitud algo distante con la gente que amas solo terminará por afectarte a ti. Es posible que todos se alejen y termines rodeado de soledad. No hay razón para que te comportes así.

Virgo. Busca momentos de diversión, porque todo tu día está ocupado por asuntos laborales. El estrés está haciendo presa de ti y eso influirá negativamente en tu salud. Haz ejercicio.

Tomar decisiones mirando al cielo Leer más

Escorpio. Si debes tomar una decisión que implica cambios drástico, hazlo ahora. No está bien que postergues lo inevitable. Sin embargo, no te dejes llevar por los sentimientos, actúa con la razón.

Capricornio. Hay charlatanes cerca y tú estás empezando a creer en sus mentiras. Analiza lo que ocurre, tal vez solo necesitas sentirte importante para alguien más. No te equivoques, lo lamentarás.

Piscis. No te vendría nada mal consultar con allegados sobre un problema que te agobia. Tal vez ellos tengan la solución y esta sea mucho más sencilla de lo que crees. Haz el intento y verás.