La astrología védica es la antigua astrología india conocida como Jyotish. Este es un sistema integral de astrología que es de naturaleza tanto práctica como espiritual, que surgió de la era védica junto con el yoga y el ayurveda entre 5.000 y 10.000 años antes de Cristo. Los pueblos antiguos de esa época se hacían las mismas preguntas que nosotros ahora, sobre el propósito y el significado de su existencia y buscaban respuestas significativas.

Una de las prácticas más extendidas del Jyotish son las ventanas auspiciosas, pero ¿ por qué un tiempo auspicioso ? Escoger una fecha ideal junto a la aplicación de medidas remediatorias sirve para subsanar ciertas deficiencias y para mitigar las influencias desfavorables en los proyectos que cada individuo tiene.

El tiempo ideal

‘ Muhurta’ es el nombre que lleva esta acción y significa el tiempo elegido para iniciar un evento en particular, por ejemplo, un viaje, inicio de la construcción de una casa, compra de bienes inmuebles, celebración del matrimonio, inauguración de una oficina, firma de un contrato de trabajo, de un arriendo, de mudanza a la nueva casa, etc. La importancia del Muhurta radica en que, si bien no tenemos control sobre la hora de nacimiento, por ende, no podemos cambiar el destino que marca nuestra Carta Natal, sí podemos programar los eventos venideros cuando estén activas las combinaciones planetarias auspiciosas.

Actividad compleja

Este trabajo es muy solicitado en astrología y también de los más complejos para el astrólogo. Identificar una fecha puntual que sea beneficiosa para los intereses del paciente requiere varias combinaciones a la vez: el ascendente debe ser fuerte y bien ubicado, no tener planetas en casas maléficas, no tener planetas debilitados o afligidos, revisar los tránsitos planetarios, períodos de planetas, cartas divisionales y, aun así, nunca se encontrará una fecha que llegue a cumplir con todos los requisitos, si bien se le aproxime bastante.

Lo recomendable es tener siempre la Carta Natal. Pruebe con programas gratuitos que hacen su kundli en línea (www.astrosage.com) para que ubique la posición de sus planetas.

Recomendaciones

Para buscar el Muhurta adecuado, puede utilizar ante la emergencia, criterios ligados a los significadores de los planetas, signos y casas en tránsito (tiemporeal), a saber:

Junto a cada caso específico, siempre ver la posición de la Luna, si es creciente el efecto es superior, si ya está menguando pierde considerablemente fuerza y vitalidad

Para negocios: Mercurio es un significador importante de comercio. Lo importante es que no esté retrógrado para evitar contratiempos.

Para viajes: El regente de la casa 9 de su Carta Natal debe estar fuerte, bien posicionado sobre todo en su Casa 1.

Para matrimonio: Lo recomendable es que los planetas que rigen al esposo y esposa en occidente, Marte y Venus, estén bien situados, fuertes y sin aflicciones.

Para compra de casas o bienes: Aquí es importante la fuerza y posición del señor de la Casa IV, de Venus y Marte.

Para operaciones médicas que no son de emergencia: Un Sol fuerte, sin aflicciones y en una buena casa sumado a ello el señor de la Casa I en igual situación, se vuelven prioridad.

* Ronny es astrólogo védico Facebook e Instagram: @jronnylargo