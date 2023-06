Aries. Te has planteado el firme propósito de mejorar tus hábitos en todo sentido. Es una gran decisión, pero que no quede solo en eso. ¡Ponte a trabajar! Tenlo muy claro: el sacrificio es necesario cuando lo que pretendes son resultados reales. Mejora también las compañías, te ayudará.

Géminis. Tienes miedo de enfrentar a tu pareja, porque reconoces que has cometido muchos errores de omisión. Es tiempo todavía de sanar y hacerlo entre dos es mucho más sencillo. Hablen con sinceridad acerca de lo que les molesta del otro y planifiquen ese futuro juntos que tanto desean.

Leo. Cualquier cambio, en estos momentos, te causa algo de estupor. No tengas temores, la vida siempre ha sido buena contigo y te ha dado la oportunidad de estar bien, a pesar de las dificultades. No pierdas la esperanza ni la fe, estas te han sostenido siempre, ahora no es la excepción.

Libra. Tus amigos se convierten en pilar fundamental en estos días en los que todo parece estar patas arriba. Ellos te van a aconsejar para que elijas correctamente. Todo parece un caos, pero no te angusties, porque al final verás que esta etapa marca el comienzo de una etapa muy positiva para ti.

Sagitario. No tienes tantos amigos como muchos podrían pensar, pero los que tienes son verdaderos. Es una suerte que así sea. Es momento de demostrarles tu agradecimiento por todo el apoyo que te han brindado en tiempos difíciles. Asistirás a un encuentro interesante y serás el centro de atracción.

Acuario. Paz y tranquilidad. Así puede definirse este periodo en el que nada te quita el sueño. Has logrado mantener a raya los problemas y tus superiores están satisfechos con tus logros. Pero no te descuides, es posible que se presente un inconveniente grave que requiere de una ágil solución.

Tauro. No todo lo que brilla es oro y tú eres proclive a creer que lo superficial te da felicidad. Cuidado. Si vuelves a caer en viejas tentaciones, el panorama no va a ser nada halagüeño. Tu familia volvió a confiar en ti y no puedes desilusionarlos. Mira siempre de frente y con honradez.

Cáncer. Deja de intervenir en los problemas que no son tuyos. No importa tu buena intención, si no te llaman, no vayas. Tienes tus propios líos y es mejor que los atiendas ahora mismo. Un compañero de trabajo te dará una noticia que te dejará triste y devastado. Pasadas las horas, tu actitud cambia.

Virgo. Te sientes irresistible y abusas de ello. Ten cuidado de no hacer el papel de tonto y convertirte en la burla de tus amigos y compañeros de trabajo. Estás abusando de tu suerte en un tema financiero y es posible que todo se venga abajo como castillo de naipes. Mantén los ojos bien abiertos.

Escorpio. El optimismo finalmente llega a ti y se convierte en tu compañero por un buen tiempo. Las cosas empiezan a cambiar para bien, como consecuencia de tus ganas de que todo tome el rumbo correcto. Vas a encontrarte con algunas piedras en el camino, debes sortearlas con inteligencia.

Capricornio. El futuro próximo es resultado de lo que hagas hoy, así que abre los ojos y no te equivoques. Aprende de tus errores y nos los vuelvas a cometer. Tu visión del amor cambia drásticamente gracias a una conversación con alguien de pensamiento profundo y acertado. Escúchalo con atención.

Piscis. Estás enamorado y se nota. El amor está en el aire y la energía positiva te rodea y se traduce en buen ánimo y positivismo. Todos se sienten sorprendidos por tu cambio de actitud. Eso sí, debes admitir que te estás equivocando en un tema laboral, pero estás a tiempo de rectificar.