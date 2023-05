Aries. Si tienes pareja, la relación se torna muy tórrida, y todas las demandas son satisfechas. Si estás soltero, estarás ávido por encontrar con quién compartir tu pasión. Te alegrarás de ver que todo funciona bien con tu corazón. Disfrútalo plenamente.

Géminis. Tienes dificultad en encontrar la concentración que requieres para tus labores profesionales. Pronto empezarás a cuestionarte algo que siempre ha sido muy importante para ti. No evadas las respuestas, pero tampoco te precipites en tomar decisiones drásticas.

Leo. Tus finanzas se ven afectadas. Eres capaz de mantener la cautela, pero ahora hay una fuerza que te empuja a gastar mucho más de lo que estás en capacidad de desembolsar. Ten cuidado, seguramente quieres compensar tus insatisfacciones más profundas.

Libra. Sientes que es momento de disfrutar aquello que te hace feliz. Sin embargo, no des rienda suelta a tus instintos, porque vas a terminar metido en un tremendo lío. Analiza antes de actuar, pero sobre todo antes de tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida.

Sagitario. Tu vida social es armoniosa y cálida, pero te estás dejando llevar por las palabras malintencionadas de alguien cercano. Mantén la calma y huye de las provocaciones. Pero, sobre todo, esfuérzate por no responder a sus mezquindades de la misma forma.

Acuario. Cierto trabajo que has iniciado desvela problemas, por lo que debes esforzarte mucho más para mantener todo bajo control. No esperes la ayuda de otros, estarás solo en ese empeño. Eso sí, cuentas con el apoyo moral de tu pareja, y será de ayuda.

Tauro. Deja de lado los asuntos menores que debes atender y preocúpate por los que son realmente importantes. Si dispersas tus esfuerzos, no lograrás resolver ni los unos ni los otros. Aprovecha las oportunidades que se te presenten para tener la mejor tajada.

Cáncer. Aunque resulte difícil de entender, las emociones negativas te van a ser muy útiles. No está mal que te sientas culpable luego de haberte equivocado. Todo lo contrario, es la gran oportunidad para disculparte y trabajar para que las cosas vuelvan a tomar su rumbo.

Virgo. Impúlsate a reparar las relaciones que se rompieron por tus impertinencias. En lugar de esconderte, sal y enfrenta las consecuencias de tus actos. Solo así vas a recuperar la tranquilidad que perdiste por tus malas decisiones. Es momento de hacer lo correcto.

Escorpio. Vas a descubrir algunos secretos tras bastidores. Las personas que más admiras y aprecias estarán ansiosas de compartir contigo para intercambiar opiniones. En cuanto al trabajo, tus jefes están viendo la manera de lograr para ti una remuneración justa.

Capricornio. Tienes el don de sacar secretos de las personas más hurañas y demostrarles que eres digno de confianza. Alguien cercano te lo va a agradecer. En el camino, aparecen algunos hechos escabrosos que son la respuesta a algunas preguntas muy íntimas.

Piscis. Tu capacidad adquisitiva se ve favorecida, sobre todo a mediados de semana. Aunque para muchos no sea prudente, vas a darte unos gustitos y cumplir caprichos que has estado dejando para más adelante. No te preocupes, es algo que mereces hacer.