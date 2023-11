Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 6 de noviembre de 2023

Aries. Tu salud está por un buen momento y tus niveles de energía están bastante bien. Eso se refleja en tu capacidad de trabajo y en tus actividades diarias. Aprovecha este momento para plantearte nuevas metas. Vives una etapa de superación, no dejes que termine sin frutos.

Géminis. Se ha despertado en ti una fuerte inquietud espiritual que te puede ser de gran ayuda. Profundiza un poco en este mundo para que aumente tu percepción extrasensorial. Vas a sacarle gran provecho. Verás las cosas con más claridad y podrás tomar las decisiones adecuadas.

Leo. Ten mucho cuidado con las finanzas, porque últimamente te has dedicado a hacer compras innecesarias que están haciendo tambalear tu economía. Aplaza por unos días aquello que no es indispensable. Abre tu corazón y muéstrate un poco más expresivo con la gente que te rodea.

Libra. Te muestras tímido y callado frente a una persona que te ha demostrado gran interés por conocerte a profundidad. Pregúntate el porqué de tu actitud, sobre todo porque sueles ser más abierto y desinhibido. Deja fluir tus talentos, el éxito está a la vuelta de la esquina.

Sagitario. Te sientes algo descontento, pero no sabes la razón. Si te fijas bien, tienes todo lo que quieres tener, pero parece que no lo aprecias lo suficiente. Deberías reconocer los cambios positivos y agradecer por cómo ha mejorado tu vida en estos últimos tiempos. No seas injusto.

Acuario. Te hará muy bien relacionarte con gente nueva, pues va a influir positivamente en tu estado de ánimo. Presta mucha atención al amor, porque está muy cerca de ti pero corres el riesgo de que se escape. No tengas miedo a la aventura, alguien te propondrá una idea loca, acéptala.

Tauro. Vives un momento clave para avanzar en tus relaciones interpersonales. No te conformes con tu círculo social, sobre todo si tienes la certeza de que no te aportan en nada y solo te hacen sentir superior. Aprovecha el amor de tu familia, recuerda que no estás solo.

Cáncer. Estás en una etapa en la que puedes avanzar en tu profesión u oficio a pasos agigantados. Pero lograrlo requiere de un esfuerzo extra y de adquirir conocimientos que sabes bien que te faltan para triunfar. Inténtalo ahora. Estás muy creativo y tus ideas serán valoradas.

Virgo. Se avizora la llegada de una pequeña suma de dinero, posiblemente porque alguien te paga una vieja deuda. No lo gastes, guárdalo, porque dentro de unos días vas a tener una necesidad inesperada. No corras riesgos innecesarios, se vienen imprevistos.

Escorpio. Cambias de humor como de ropa interior y no sabes hacia dónde ir. Aunque hasta hace poco parecías tener una fijación por el futuro, ahora es como si el pasado se hubiera adueñado de ti. Descubre qué está pasando, porque así no vas a ir a ninguna parte. Vive el presente.

Capricornio. Piensa lo que vas a decir antes de abrir la boca. En estos días, tus palabras pueden ser muy hirientes, aun cuando no te lo propongas. Llegado el caso, podría ser mejor que solo guardes silencio. En el amor, sé precavido, algo está ocurriendo y tú no lo has visto.

Piscis. No hay nada desfavorable a tu alrededor. Tus problemas empiezan a solucionarse y, si la semana pasada estabas algo mal de salud, en estos días estarás lleno de energía. Tus metas se van cumpliendo, así que no hay nada de lo que debas preocuparte.

