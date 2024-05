Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 6 de mayo de 2024

Aries. No tomes decisiones apresuradas en asuntos que influyan en tu economía. Esta semana es mejor mantenerte alejado de los negocios, porque no están favorecidos. Se viene un viaje de negocios.

Géminis. Te rodean chismes y murmuraciones que quieren afectar tu relación de pareja. No lo permitas. Cierra tus oídos y juzga por lo que has vivido. Vas a conocer gente bastante interesante, aprovéchalo.

Leo. Te has planteado cambiar tu estilo de vida, pero no has hecho nada para lograrlo. Es un error. Necesitas ejercitarte para mejorar tu estado físico, que está algo deteriorado. Empieza hoy mismo.

Libra. Has gastado en demasiado en estos días y tus finanzas están afectadas. Es hora de que te plantees un plan de ahorro para que en un futuro próximo puedas solventar los baches. Habla con tu pareja al respecto.

Sagitario. Estás siendo muy poco generoso en tu relación afectiva y tu pareja se siente fuera de tu entorno de interés. Ten cuidado, pues hay alguien que quiere intervenir entre ustedes. Cuida su corazón.

Acuario. Llega una oferta laboral bastante interesante en estos días, pero debes analizarla bien antes de aceptar. Es posible que un ‘sí’ de tu parte implique ocuparte de más cosas de las que en verdad puedes.

Tauro. Está bien que seas seguro de ti mismo, pero ten en cuenta que los peligros están al acecho. No te expongas sin razón y toma las precauciones necesarias para no verte afectado.

Cáncer. La seducción es parte integral de tu personalidad y en estos días está ampliamente favorecida. Que no se te vaya la mano, pues si terminas haciendo daño a terceros, habrá consecuencias.

Virgo. Tienes muchas dudas sentimentales y hasta que no las resuelvas, no vas a poder avanzar como esperas. Revisa bien tus anhelos para determinar si estás en el camino correcto.

Escorpio. Vas a descubrir que se puede ser realmente feliz con menos cosas. La vida te está enseñando a valorar lo que en verdad es importante. Es una gran lección, no la desperdicies.

Capricornio. Sales airoso de situaciones difíciles y tus jefes no tendrán nada que reclamarte. Si te sientes inseguro respecto a las decisiones que debes tomar, date un tiempo. Es lo mejor.

Piscis. Se estabiliza una relación que para ti es importante. Puede tratarse del amor, de un amigo o de una propuesta comercial. En todo caso, cuida bien los detalles y entrega todo de ti.

