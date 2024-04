¿Qué es la sexsomnia? el extraño trastorno del sueño del que pocos hablan

El sueño, el preciado tesoro que muchos anhelan cada vez que se acaba el día, se ha convertido en un bien cada vez más escaso o ha mutado a variantes que dificultan la calidad de vida de las persona, como los trastornos del sueño. Son como sombras persistentes que acechan en la oscuridad de la noche, perturban la tranquilidad de millones de personas en todo el mundo.

Desde el insomnio que desafía las noches de paz hasta la apnea del sueño que interrumpe la respiración vital, estos trastornos son obstáculos en el camino hacia un descanso reparador. En esta ocasión se tratará de un trastorno en específico llamado sexsomnia. Desconocidos para muchos y vergonzoso para el que la padece.

Pero ¿Qué es ese mal que atormenta a la gente? ¿Será que me puede pasar a mi?. SEMANA les trae una guía para entender más a fondo los secretos detrás de las puertas cerradas de la mente mientras desvelamos los enigmas de la sexsomnia y su impacto en la vida moderna

¿Qué es la sexomnia?

Es una parasomnia (interrupción del sueño) también conocido como somnolencia sexual, un fenómeno poco conocido pero impactante, despierta interés y preocupación en igual medida. Se trata de un trastorno del sueño en el cual las personas realizan actos sexuales mientras están dormidas, sin tener conciencia de ello. En ciertos casos tiene un impacto la vida de quienes lo experimentan y en sus relaciones personales.

Síntomas

La masturbación,

Los gemidos

Las caricias

Decir cosas que insisten el acto sexual

Hacer el acto sexual de forma brusca y agresiva

¿Qué causa la sexomnia?

Según el Instituto del Sueño, debido a su baja prevalencia a nivel global, la sexsomnia se cataloga como una enfermedad rara cuyas causas están aún en proceso de investigación. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, solo afecta alrededor del 2% de la población mundial. Sin embargo, varios estudios sugieren que los episodios de sexsomnia pueden ser desencadenados por diversos factores, que incluyen:

Ansiedad y estrés.

Insuficiente descanso.

Fatiga.

Consumo de alcohol y drogas.

Uso excesivo de ciertos medicamentos.

Trastornos psicológicos o condiciones sexuales.

Trastornos del sueño como la apnea obstructiva del sueño o el síndrome de las piernas inquietas.

¿La sexomnia es algo de qué preocuparse?

Entonces, ¿es la sexsomnia motivo de preocupación? En comparación con otros trastornos, la respuesta suele ser negativa, siempre y cuando no tenga un impacto significativo en la vida del individuo afectado. Sin embargo, en el caso de la sexsomnia, la situación es más compleja: en numerosas ocasiones puede involucrar acciones que infringen límites legales, ya que la persona que la experimenta no es consciente del consentimiento de los demás involucrados. Por lo tanto, si la sexsomnia puede afectar a terceros, es recomendable buscar la asesoría de un profesional de la salud, quien puede realizar evaluaciones como la polisomnografía para entender mejor la situación y encontrar la mejor solución adaptada a cada caso particular.

¿Existe un tratamiento para la sexomania?

La escasez de investigación científica en este ámbito dificulta la identificación de un tratamiento específico para la sexsomnia, explica el Instituto de Psicología-Sexología de Mallorca, España. No obstante, se han observado mejoras mediante estrategias no farmacológicas utilizadas en otros trastornos del sueño. Estas técnicas incluyen la reducción de la ansiedad y el estrés, el control del consumo de sustancias y el mantenimiento de una buena higiene del sueño, entre otras.

Hay ciertos casos que recurren a la medicamentos que ayudan a otros tipos de trastornos psicológicos pero, lamentablemente no hay registros de que sea un tratamiento viable para la sexomnia

Por lo tanto, se recomienda buscar orientación de un profesional de la salud para implementar estas estrategias y recibir una evaluación más detallada que identifique todos los factores que puedan estar contribuyendo a la sexomnia

