Esta frase podría destruir tu relación, según una psicóloga de Harvard

La comunicación es un pilar fundamental en las relaciones interpersonales, especialmente en las amorosas. La forma en que nos expresamos puede ser determinante para el curso de una conexión, y según la psicóloga Cortney S. Warren, formada en la prestigiosa Facultad de Medicina de Harvard, hay una frase en particular que puede poner fin a meses o incluso años de relación.

En su reciente publicación, la doctora Warren, experta en relaciones sentimentales y de pareja, revela que la frase "Ojalá nunca nos hubiéramos conocido" es la más perjudicial. Esta afirmación, cargada de negatividad y desprecio, puede ser el golpe final para muchas parejas, según sus investigaciones.

"No tener una buena comunicación y enfrentarse constantemente puede ser un síntoma de problemas subyacentes en la relación", señala la doctora Warren. Su extensa experiencia en terapias de pareja respalda sus afirmaciones, y su libro 'Letting Go of Your Ex' ofrece valiosas perspectivas para superar obstáculos en el ámbito amoroso.

Además de esta frase devastadora, la psicóloga identifica una serie de expresiones que pueden desencadenar el fin de una relación. Entre ellas se encuentran comentarios cargados de desprecio como "Eres patético" o "Me das asco", así como la amenaza de abandono con frases como "Si no tuviéramos hijos ya te habría dejado".

Pero las palabras no son la única forma en que se puede dañar una relación. Warren destaca también los gestos no verbales, como el poner los ojos en blanco de manera dramática, como señales de desprecio que pueden minar la confianza y el respeto mutuo en una pareja.

La comunicación respetuosa y constructiva es esencial para mantener una relación sana y duradera. Evitar expresiones cargadas de negatividad y desprecio puede ser clave para preservar la conexión emocional con nuestra pareja y construir un futuro juntos.

