Tricolor: Félix Sánchez Bas habló de sanciones y no llamará a Pedro Ortiz

El técnico Félix Sánchez Bas habló de forma amplia de su experiencia en la selección y sobre el reto que representa la Copa América. El estratega español durante 40 minutos no esquivo ningún tema y fue claro al analizar lo sucedido a finales de marzo, cuando varios jugadores aparecieron en un video en un centro de diversión de Estados Unidos, previo al juego amistoso ante Italia.

“Fue un tema tan desagradable lo que pasó en Estados Unidos, que empaña a la Tri. Me he informado, he analizado, tomé una decisión, hablé con el presidente y estamos alineados. Son casos particulares, sin sentenciar a cadena perpetua a nadie, que esto nos sirva de experiencia para que no vuelva a suceder”, afirmó.

Sus palabras dejaron claro que Robert Arboleda y Gonzalo Plata, principales protagonistas de este capítulo, no serán parte de la nómina para la Copa América, pero que podrían ser tomados en cuenta más adelante.

También se refirió al presente de Pedro Ortiz, arquero de Emelec, de quien destacó que “ha realizado una muy buena temporada”, pero que no formará parte de la nómina al torneo continental. “Hemos estado llevando a cuatro arqueros (Hernán Galíndez, Alexander Domínguez, Javier Burrai y Moisés Ramírez), de ellos elegiremos a tres. A Ortiz lo tomaremos en cuenta para futuras convocatorias”, señaló Sánchez Bas.

Enner Valencia (c) regresa a la Tricolor para la Copa América. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Detalló que en los primeros días de la próxima semana se dará a conocer la lista de 26 futbolistas, entre los que confirmó estará Enner Valencia, quien “tuvo que parar y se ha recuperado bien. Lamentablemente no ha tenido actividad por la situación de Brasil, pero va a llegar bien físicamente. Contentos que se pueda unir al grupo”.

Descartó que se presenten sorpresas en la nómina, pero mencionó que “estarán dos o tres nombres que a lo mejor hasta el momento no han estado, pero hemos venido siguiendo. También gente que no ha tenido todos los minutos que nos hubiera gustado y nos puede aportar”.

El seleccionador lamentó la ausencia de Pervis Estupiñán, del que dijo “es un jugador con mucha influencia en el grupo, una baja muy sensible”, y sobre el golazo marcado por Moisés Caicedo con Chelsea e Inglaterra dijo que “intentaremos potenciar para ver si nos obsequia uno de esos con la Tri”.

Pese a que la Copa América trae malos recuerdos al combinado nacional, Sánchez Bas señaló que “vamos con toda la ilusión de competir, con la mentalidad de llegar lejos. En las dos últimas ediciones no se ha ganado un partido en Copa América, vamos a ir paso a paso, afrontando cada partido como una final, en un grupo muy igualado”.

El entrenador español confesó que se adaptó rápido al país, que "está disfrutando de Ecuador, lo que ha visto me ha gustado mucho", y fue el primero en probar el McCombo La Tri, dedicado a la selección por uno de los auspiciantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

