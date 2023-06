Aries. Ciertos asuntos que has dejado de lado se tornan relevantes, lo que cambia todos tus planes para hoy. Debes resolverlos a la mayor brevedad. Haz uso de tu talento e inteligencia para que todo quede listo. En el amor, controla tus impulsos para que la atracción surja con total naturalidad.

Géminis. Es posible que te sientas algo inseguro frente a un negocio que quieres emprender. Si te dejas llevar por los miedos, tus planes no van a avanzar y se van a truncar. Revístete de inteligencia para que puedas ver todo más claramente. Sea lo que sea, la pasividad no es tu mejor aliada ahora.

Leo. Seguramente, tu pareja te va a pedir que te relajes un poco y que no tomes en serio todo lo que escuchas, y tiene razón. No es momento para dejarse llevar por comentarios malsanos de gente que envidia la relación que has levantado junto a esa persona tan especial. Matente firme.

Libra. Algunas intrigas que nacen de compañeros de trabajo bastante cercanos complica todo a tu alrededor. Es hora no solo de revisar tus metas, sino también de determinar en quién puedes confiar. Escucha a tu pareja, tiene mucho que decirte sobre una situación que atañe a ambos.

Sagitario. Si tomas las medidas adecuadas, vas a poder convencer de tus ideas a los más altos mandos de la empresa en la que trabajas. Tienes que dar todo de ti. En el amor, tu pareja va a sentirse incómoda porque tiendes a mostrarte muy controlador. Relájate y deja fluir la intuición.

Acuario. Este es un gran día para abrir nuevos contactos comerciales que te permitan ampliar tu campo de acción laboral. Llega gente que te traerá novedades que puedes implementar. Pon en juego tu talento para que logres encontrar ese justo medio que tanta falta le hace a tu corazón.

Tauro. Se vienen serios desacuerdos con tu media naranja, porque estás siendo algo irresponsable con los gastos más superfluos. Sueles ser medido y controlado, pero sientes la necesidad de gastar más de lo necesario. Analiza qué es lo que está pasando en tu interior.

Cáncer. Con mucho tacto y pequeñas atenciones puedes plantearle a tu pareja un tema delicado que podría poner en riesgo la relación. Apela a su madurez y cuida que tus palabras sean sinceras. En esta conversación no puede haber engaños de ningún tipo, ese podría ser el fin de todo.

Virgo. Llegas a un lugar desconocido y logras captar la atención de todos los presentes. Te conviertes pronto en el centro de atención, gracias a lo cual transmites con asertividad un plan que te ayuda a conseguir tus metas más importantes. Es un gran día, debes aprovecharlo.

Escorpio. Te sientes algo incómodo con respecto a ciertos temas de tu vida familiar. Estás dejando que los días pasen con la esperanza de que todo se acomode, pero eso no va a ocurrir. Llegó la hora de conversar y tomar decisiones, hay demasiado dolor a tu alrededor, debes actuar.

Capricornio. Logras grandes cosas en el ámbito laboral. Tu lado más rígido empieza a ceder para dar paso a un estilo mucho más negociador. En los temas del corazón, piensa más en tu pareja. Quien comparte tu vida necesita de ciertos gestos de tu parte que le hagan sentir importante.

Piscis. Todo se vuelve mucho más exigente a tu alrededor, y ello implica un mayor esfuerzo de tu parte. Si no quieres quedarte atrás, no te dejes llevar por el letargo y la pereza. Sin embargo, debes avanzar con mucha inteligencia, debes hacerlo con cautela y observando cada detalle.