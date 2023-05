Aries. Una vez más, caes en tu habitual estado de melancolía que te impide expresar lo que sientes. Deja de lado las quejas y resuelva esos viejos problemas que no te permiten ser completamente feliz. Tienes en tus manos la real solución a tus problemas internos.

Géminis. Actúa con mucha paciencia. Debes ayudar a alguien muy cercano, un hermano o un hijo, que atraviesa situaciones muy complicadas. Expresa claramente lo que piensas, pero cuida de no herir sus sentimientos o de ser demasiado cruel en tus apreciaciones.

Leo. Todo se desarrolla con algunas satisfacciones que no tenías contempladas. Hay buenas perspectivas sobre temas en el ámbito laboral. Ha llegado el momento de tomar una decisión tan drástica como necesaria. No temas a los cambios, son por tu bien.

Libra. Cuentas con el apoyo irrestricto de tu pareja y eso te da fortaleza para tomar ese camino que, estás seguro, va a cambiar tu presente. Has elegido bien a tu media naranja. Si todavía no la tienes a tu lado, no te preocupes, va a llegar más pronto de lo que imaginas.

Sagitario. Si tienes a alguien a tu lado, no vas a sentirte solo. Esa persona te apoya incondicionalmente y se comporta de manera solidaria y comprensiva. Eso es justamente lo que necesitas ahora, cuando sientes que tu vida atraviesa por una etapa de inestabilidad.

Acuario. Llegan interesantes noticias del extranjero, relacionadas con trabajo o negocios. Se abren posibilidades de viajes a lugares lejanos, donde se ampliará tu visión. Es posible que aproveches la oportunidad para emprender, lo cual será un gran apoyo a tu economía.

Tauro. Pequeñas discusiones con tu media naranja empañan tu tranquilidad, pero todo se resuelve satisfactoriamente. Es necesario un intercambio de ideas para clarificar las decisiones que se deben tomar. Abre tus oídos, puedes aprender mucho de tu pareja.

Cáncer. Molestos dolores de cabeza te hacen pensar que sufres de algo grave, pero no es así. El exceso de trabajo y el estrés estén haciendo mella en tu salud. Un poco de descanso y mucho ejercicio al aire libre, acompañados de una buena dieta serán suficientes.

Virgo. No te vendría mal una escapadita de fin de semana, sobre todo si logras que se concrete en compañía de tu familia. Esa presencia es un bálsamo que te ayudará a resolver algunos temas que están inconclusos. En el amor, todo marcha sobre ruedas.

Escorpio. Una inmensa felicidad producto de una noticia marca tu vida. Eso te ayuda a recuperar la fe y la esperanza que necesitas para continuar tu camino. Te has sentido muy golpeado por creer que tienes un futuro sin salida, pronto verás que has estado equivocado.

Capricornio. Aunque lentamente y con la constancia que te caracteriza, verás que has llegado a la cima. Tus experiencias pasadas te servirán para iniciar una nueva etapa, llena de satisfacciones. No cometas viejos errores, eso retrasaría tu camino. Mantente atento.

Piscis. Estás rodeado de felicidad y tu relación familiar es la más beneficiada. Compartes momentos increíbles junto a las personas que amas, incluyendo a tu pareja, si la tienes. Es posible que tu comunicación verbal no sea la mejor, pero los gestos hablarán por ti.