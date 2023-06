Aries. ¿Qué bien luce el amor en tu rostro! Estás lleno de energía positiva y tu relación de pareja cobra un nuevo y mejor significado. Tú mismo te sientes gratamente sorprendido por el cambio que hay en ti. Todo parece impulsar tus sueños y tus anhelos más profundos al fin ven la luz.

Géminis. Se van los hábitos más antiguos que han tenido una influencia negativa en tu vida, tanto sentimental como de salud. Evolucionas porque entiendes que solo así vas a poder cumplir tus deseos y entiendes que el sacrificio es parte de ese proceso. Mejora tu entorno y eso te beneficia.

Leo. Tienes que tomar decisiones y, contrario a lo que se podría pensar, esa incertidumbre sobre lo que podría pasar, activa tu adrenalina y te vuelve más proactivo. Disfruta este momento de aventura, pero tómalo en serio, porque de él depende lo que ocurra de aquí en adelante.

Libra. Es posible que debas mudarte, posiblemente a otra ciudad. La idea no te hace muy feliz, pero en el fondo sabes que es lo que más te conviene. En ese cambio tan importante, tu vida va a dar un vuelco de 180 grados y, de repente, empiezas a ver con claridad lo que te conviene.

Sagitario. Se hace indispensable la presencia y el apoyo de tus amigos. Solo ellos van a darte la seguridad que necesitas. Sus consejos son para ti muy importantes y este es momento de escucharlos. Sin embargo, debes también valorar lo que ocurre desde tu propia perspectiva, es tu vida.

Acuario. Llega un encuentro de manera sorpresiva y poco a poco te das cuenta de que se va a convertir en una amistad duradera. Compartir los mismos intereses y manera de ver la vida hace que tengan muchos temas de conversación. En el futuro será, además, un buen aliado de negocios.

Tauro. Se vienen días muy agradables, como si vivieras unas eternas vacaciones. Pero no pierdas la perspectiva, porque las responsabilidades siguen ahí, esperando ser cubiertas. No te descuides, alcanzas algunos logros y vences algunos retos, pero no todo es fiesta y algarabía.

Cáncer. El amor y la amistad aparecen insistentes en tu camino para sembrar momentos agradables para compartir. En lo profesional, debes hacer algunos sacrificios; no te resistas, porque son necesarios y, a largo plazo, vas a terminar ganando. Recuerda, se cosecha lo que se siembra.

Virgo. No tomes partido en una discusión que no te compete, mucho menos si en ella intervienen personas autoritarias o de poca confianza. Mantente al margen. Ocúpate de tus asuntos, porque el destino te tiene preparado un ingreso importante y sorpresivo, puede ser una herencia.

Escorpio. Tu sensualidad renace y pronto recuperas la armonía en tu relación de pareja. Si todo va bien, estos pueden ser días muy apasionados, dinámicos y llenos de emoción. Junto a tu pareja puedes armar planes a futuro y trabajar en grandes proyectos de beneficio mutuo.

Capricornio. Te muestras optimista pues tienes calculadas las probables consecuencias de una decisión drástica que debes tomar. Está bien ser precavido, ¡y tú lo eres!, pero recuerda que la vida está llena de imprevistos. Las cosas saldrán bien, pero no de la forma en la que tú crees.

Piscis. No importa lo que estés viviendo en estos momentos, por doloroso y complicado que parezca, tiene una razón mucho más profunda. Te servirá para aprender de tus errores y cambiar tu visión del amor. De este duro trance, vas a salir enriquecido y convertido en alguien mejor.