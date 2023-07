Aries. No vas a descansar hasta imponer una idea que te da vueltas y que no logras quitarte de encima. Los resultados van a ser positivos y los beneficios llegan pronto. Es importante que seas tú quien lleve la batuta, sobre todo si se trata de una negociación delicada. Tienes claro el camino a seguir.

Géminis. Aprovecha estos momentos en los que tus talentos están a flor de piel y tu poder de persuasión está en algo para avanzar en un tema laboral que está estancado. Gozas de gran magnetismo, lo que te permite llegar a más personas de lo habitual. No cierres tu puerta a las buenas oportunidades.

Leo. Se presentan algunos problemas delicados, pero eres capaz de resolverlos rápidamente y con mucha eficacia. Es posible que se presenten cambios en tu economía, pero son de corta duración. Amigos y relaciones te ayudan a mejorar tu estado financiero. No tienes mucho de qué preocuparte.

Libra. Logras un interesante equilibrio con tu pareja, que en estos momentos te sirve de apoyo en los momentos difíciles que se avecinan. Intenta mantener la calma cuando las aguas se enturbien y ten la seguridad de que, cuando llegue la calma, vas a encontrar la razón profunda de lo que sucedió.

Sagitario. Pequeños desajustes que debes atender con prontitud se convierten en retrasos para los planes que tienes para esta semana. Pero no es nada de qué preocuparse demasiado. En otro aspecto, tu salud sufre un pequeño quebranto que se soluciona con un buen descanso. No lo olvides.

Acuario. A pesar de la alegría que demuestras día a día, el estrés y la angustia están dentro de ti. Te vendría bien un mayor contacto con la naturaleza. Busca algún deporte de tu interés o un lugar para practicar largas caminatas o paseos en bicicleta. Si encuentras la compañía adecuada, te sentirás feliz.

Tauro. Vas a experimentar algunos cambios importantes, resultado de tu proceso de maduración. Más allá de tu edad, alcanzas pensamientos y convicciones que marcan tu forma de ser y actuar. Estás mucho más optimista y más dispuesto a entender nuevos enfoques. Deja ir lo que te está agobiando.

Cáncer. Te sientes eufórico por todo lo que estás consiguiendo a punto de esfuerzo y dedicación, pero también estás frustrado por la lentitud con la que se desarrollan los hechos. En medio de esa montaña rusa, florece tu vida amorosa. Tu pareja se muestra más expresiva y más comprensiva, con ganas de salir de lo tradicional.

Virgo. No permitas que tu vida social y los compromisos con amigos te distraigan de lo que ahora es realmente importante para ti. El buen humor que te caracteriza estos días se mantiene hasta el fin de semana, pero termina abruptamente cuando recibes una noticia poco grata y todo cambia de forma negativa.

Escorpio. Ten cuidado a la hora de prestar dinero, pues la persona que te lo pide no está en capacidad de devolvértelo, al menos no en el plazo que te va a prometer. Por otro lado, no te ofrezcas voluntariamente a ayudar en un tema que no te compete y del que no tienes mayores conocimientos. Será un lío.

Capricornio. El amor no es ahora un tema sencillo en tu vida, pues para mantener contenta a tu pareja debes dejar de lado viejas prácticas que disfrutas pero que hacen daño a tu relación. Debes reinventar tu manera de amar para lograr un compromiso renovado. Ese cambio implica mucha madurez de tu parte.

Piscis. Alguien llega con fuerza a tu vida y te va a pedir que te entregues en cuerpo y alma. Eso marca una novedad para ti, pero sentirás la necesidad de complacer a esa persona que te tiene deslumbrado. De tus decisiones depende tu destino. Pon la casa en orden para que el amor se asiente como se debe.