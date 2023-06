Aries. Te has desgastado por asuntos que están fuera de tu control. Es importante que reconozcas que no puedes manejar los hilos de todo lo que ocurre en tu vida. Tu ansia de control se está convirtiendo en una enfermedad que solo te hace daño a ti. Es inútil insistir en que la vida te obedezca.

Géminis. Es momento de combinar a la perfección razón e intuición. Aunque parecen contrarias, en realidad se complementan. Algunas decepciones se mezclan con excelentes noticias. Eso te hará sentir confundido, pero al final vas a salir adelante y contento por los logros alcanzados.

Leo. Tu vida familiar cambia y es posible que debas asumir responsabilidades adicionales que no habías contemplado. La comunicación va a estar favorecida, así que aprovecha para arreglar algunos malos entendidos que están complicando tu ambiente laboral. Se viene un gran proyecto.

Libra. Se bajara tu nombre para ocupar un puesto de mayor importancia. Entre tus superiores, hay algunos que defienden tu gestión, pero será difícil convencer a otro grupo que no está de acuerdo con tu ascenso. Espera con paciencia. No importa cuál sea el resultado, va a ser lo mejor para ti. Confía.

Sagitario. El trabajo que realizas te llena de satisfacciones, incluso si no logras el reconocimiento que mereces. Es más un reto personal que sientes haber superado. Prioriza tu tiempo, ajústate a un presupuesto y haz un seguimiento a cualquier malestar en tu salud. Esas son tareas importantes ahora.

Acuario. El amor te llega con fuerza y su sacudida va ser fuerte. Las rutinas a las que estás acostumbrado se vienen abajo y debes asumir que hay cosas que no puedes controlar. Todo porque conoces a alguien que te enseña que el amor no es lo que has creído hasta ahora. Su encanto te obnubila.

Tauro. Proyectas una sensualidad y una seguridad que no habías tenido nunca antes, sobre todo a partir de mañana. Si buscas pareja, este es un buen momento para encontrarla, pero no te precipites en elegir. Mira bien antes de decidir. Si ya tienes una, aprovecha tu encanto para reavivar la llama de la pasión.

Cáncer. Se avecinan problemas de celos por un comportamiento poco apropiado de tu parte. Mantén la calma y pide disculpas. Es importante que tu pareja recobre la seguridad que siempre ha tenido en ti. De lo contrario, la vida entre ambos se va a convertir en un verdadero infierno. Asume tu parte.

Virgo. Debes empezar a dar más importancia a tu media naranja, pues tu vida social y laboral hacen que la dejes un poco de lado. Las consecuencias se empiezan a notar en la indiferencia que esa persona muestra hacia ti y la manera en la que va llenando sus vacíos. Ten mucho cuidado.

Escorpio. Las buenas noticias se suceden una a una y no tienes tiempo de asimilarlo todo. Te espera una mejor oportunidad laboral, con mejor posición e ingresos más interesantes. Para que aquello se haga realidad, debes esforzarte más en cumplir con tus responsabilidades. No relegues si no es necesario.

Capricornio. Vives un momento próspero financieramente hablando. Sabes cómo ganar dinero y hacer buenos negocios. Te llegan ganas de invertir, déjate llevar por tu intuición y tu olfato. Acertarás, ganarás más dinero y te sentirás más seguro. Tu familia debe ser parte de ese logro, lo merece por apoyo ofrecido.

Piscis. No estás en muy buenas condiciones de salud, aunque te sientes sano y vital. Es mejor que tomes medidas y visites a un profesional. Se hace necesario un periodo de descanso que te permita retomar fuerzas para que sigas con tus planes sin inconveniente alguno. Enfócate en tu cuidado personal.