Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 3 de octubre de 2023

Aries. Se van a presentar situaciones complicadas con tu socio o con tu pareja. Resuelvan en consenso lo que tengan que resolver y dejen atrás resentimientos y malos entendidos. Entra en contacto con tus sentimientos más escondidos para que liberes tu corazón y tu alma.

Géminis. Llegan nuevas oportunidades de la mano de personas que acabas de conocer y de conexiones sociales recientes. Alguien tiene algo importante que decirte, escúchalo con atención porque tienes mucho por aprender todavía. Une tus propias ideas a las de él o ella.

Leo. Retoma proyectos que involucran a un grupo de colaboradores o compañeros de trabajo. También puedes reagendar reuniones que se quedaron pendientes con amigos o familiares cercanos. Reflejas una fuerte tendencia al exceso de gastos, ten cuidado, es tiempo de ahorrar.

Libra. Aplica tu astucia para que tus ambiciones no mueran en el simple intento. Tus relaciones personales se convierten en el pilar fundamental para alcanzar tus metas, pero no abuses. No se trata solo de recibir, edúcate en el ejercicio de entregar también algo de ti. Es de dos vías.

Sagitario. Llevado por el miedo y la inseguridad, te inclinas a negarte al triunfo, como si no lo merecieras luego de tanto esfuerzo. Ten cuidado, las cosas deben fluir sin que tú las cortes. Trabaja más en tus relaciones para que alcancesn el equilibrio y venzas las dificultades propias del amor.

Acuario. Un encuentro íntimo y enriquecedor te hará brotar nuevas y desconocidas sensaciones y ampliará la perspectiva de lo que quieres en tu vida. No tengas miedo de explorar nuevos caminos, seguramente allí están muchas de las respuestas que necesitas para seguir adelante.

Tauro. No permitas que tus familiares intervengan en la forma en la que manejas tus finanzas. Sabes perfectamente lo que debes hacer y lo has demostrado con holgura. Eso sí, ten cuidado de gastar en exceso, porque tu buena estrella puede cambiar y terminarás estrellado.

Cáncer. Alejarte de tus obligaciones es la decisión más inteligente que puedes tomar hoy. Seguramente va a ser difícil, pero aunque sea busca un momento de tranquilidad. Todo a tu alrededor parece estar patas arriba y estás perdiendo la cordura. Tu paz interior es muy importante.

Virgo. Si sientes que tu relación amorosa va por buen camino, sorprende a tu pareja con un detalle que lo impresione. Pero si crees que las cosas no están bien, planifica una cena para que puedan conversar y hablar sobre sus expectativas y sus sueños. Les hará mucho bien.

Escorpio. No desaproveches la energía que llevas dentro para concretar negocios brillantes y definir algunos acuerdos realmente beneficiosos. Tienes en mente lo que quieres, ahora busca la manera de llegar a la meta. Pide el apoyo de la gente que te ha demostrado siempre fidelidad.

Capricornio. Te sientes profundamente cansado. Has entregado demasiado de ti, incluso en causas que no te competen directamente. Pero el cansancio no borra la satisfacción de haber servido con honestidad a alguien que en realidad lo merece. Bien por ti.

Piscis. Hoy debes resolver sobre la marcha todos los problemas que se te presenten y que, prepárate, no son pocos. Sin embargo, a pesar de la cantidad, si pones en juego tu inteligencia saldrás victorioso. No dejes de lado esa creatividad que te hace tan especial en los momentos duros.

