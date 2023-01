Imagine que está en la casa de sus sueños, en su ciudad favorita del mundo, conversando y riendo con toda su familia, todos a la misma hora y en el mismo lugar. Si bien, aunque esto puede parecer un deseo imposible, tendrá que dejar de imaginarlo, ya que, de hecho, con el metaverso es una realidad.

Así como hace un par de años nadie creería que la tecnología tendría los alcances que tiene actualmente o que vivir en un mundo como el de los Supersónicos con telellamadas, aspiradoras robóticas y casas inteligentes fuera viable. Idear un mundo al que accede con un par de gafas o una lentilla puede sonar descabellado, sin embargo, existe, se está construyendo y pese a partidarios y detractores llegará sí o sí en los próximos años transformando desde la economía, la vida laboral, científica y educativa hasta la forma de relacionarnos con los demás. ¿Estamos listos?

Según Cristian Meniw, fundador de la comunidad iberoamericana del metaverso, “nos encontramos en el año cero, lo que significa que aún hay tiempo, pues se estima que para el 2032 el metaverso ya estará en nuestros hogares. Por tanto, si nos preguntamos cómo debemos prepararnos, la respuesta es empezar y ahora”.

¿Qué es el metaverso?

Es un mundo virtual al cual ingresamos con un dispositivo que nos hará sentir que estamos dentro de él, en términos técnicos son espacios digitales inmersivos donde las personas pueden interactuar entre sí independientemente de la proximidad física. Es decir, es similar a un juego en línea con realidad virtual, solo que esta vez es para asistir a reuniones de trabajo, conciertos, centros comerciales, citas, vacaciones y más.

Navegar en internet, de acuerdo con Mark Zuckerberg, creador de Meta, se convierte en algo mucho más vívido que ver videos a través de una pantalla, ya que con el metaverso es posible transmitir de manera más fiel emociones, expresiones y sentimientos.

Esta experiencia, que suena como algo de ciencia ficción, se desarrolla en 3D y al igual que en las redes sociales, donde cada quien crea su perfil con foto y usuario aquí, puede crear su avatar, que básicamente será su “yo” del mundo inmersivo con los rasgos físicos, expresiones, gestos e identidad que usted desee, sean estas apegadas a su vida real o no.

Este personaje o representación suya no solo le permitirá interactuar o comprarse carteras Gucci y zapatos Prada virtuales y exclusivos con códigos NFTS, sino también especializarse en la universidad, crear su propio negocio, conseguir un empleo, encontrar pareja y hasta ser revisado por un doctor.

La importancia de conocerlo

En el ámbito laboral, según Meniw, especialista en la industria 4.0, la curva del conocimiento crece de forma exponencial y se duplica cada 12 horas, esto sumado a que de acuerdo con el Foro Económico Mundial el 50 % de todos los puestos de trabajo van a requerir nuevas habilidades, haciendo que los profesionales necesiten especializarse aún más.

“Las carreras tradicionales podrían estar desactualizadas porque un título le capacita para cuatro años en conceptos que ya están obsoletos, entonces cuando la persona vaya a ir a trabajar le dirán “hábleme de realidad virtual, de blockchain, etc.”.

Actualmente, en esta era “la productividad no se basa en cuántos empleos se generan, sino en cuán rápido se genera el ingreso para mi empresa, y cada vez se buscarán más profesionales que sepan ser creadores y llevar los negocios al metaverso”, añade Meniw.

Prepararnos es la clave

Y aunque llegados a este punto a muchos les causará curiosidad y a otros, preocupación, lo cierto es que la llegada del metaverso es un paso tecnológico que se dará de forma inminente, por lo que hay que trabajar en la difusión y sensibilización del mismo.

“Hay que hacer un debate público de los derechos humanos, hablar sobre todo lo que va a pasar con nuestros trabajos y nuestra vida, cuál va a ser nuestro propósito como seres humanos y qué valores vamos a tener o cómo se debería regular el tiempo que se pasa allí adentro”, manifiesta el profesional.

Además, papá y mamá necesitan conocer estos temas para implementar medidas de seguridad para sus hijos, las escuelas también requieren capacitación, ya que los docentes deberán rediseñar las clases para mantener al estudiante interesado en un mundo donde actualmente los períodos de atención son de menos de 10 minutos.

¿Inversivo o invasivo?

Toda tecnología es una herramienta que puede ser buena o mala de acuerdo a cómo se la use, y en esto el metaverso no es la excepción. Así como los beneficios en el campo de la educación, la medicina y la ciencia son enormes, existen también implicaciones éticas que se deben poner sobre la mesa, no solo de las grandes compañías sino de la sociedad en general.

“En estos momentos ya existe la primera lentilla con realidad aumentada capaz de leer todas sus redes sociales y saber qué le gusta y qué no, en un futuro con un implante en la retina se podrá leer incluso las frecuencias cerebrales y hasta saber lo que piensa antes de pensarlo y allí ¿dónde queda la libertad?”, cuestiona el experto.

Por un lado, la medicina preventiva ayudará en gran medida en temas de salud, pero lo hará a cambio de su información.

“Se viene también el 6G que va a ser el internet de los cuerpos en donde las vibraciones se pueden cuantificar en datos y esos datos entregarlos a las corporaciones para que sepan qué venderle”.

Y ¿qué sucede en las relaciones interpersonales?, según el especialista, ya no habrá la pregunta a qué colegio fue, qué música le gusta, cuál es su comida favorita, sino que entre dos personas se medirá de manera automática su nivel de compatibilidad, “ya no se tendrá la curiosidad de conocer a la persona porque todo lo dirá la inteligencia artificial suprimiendo la intuición y cuando uno se desconecta de la intuición pasa a ser una máquina, porque escucha solamente a ese dispositivo”.

Caso Humanverse

Ante una demanda de expertos en este campo es importante que las instituciones estén preparadas, por ello, en este año, en Ecuador se lanzó el primer centro de innovación del metaverso llamado Logos Humanverse, que busca sentar las bases en el área educativa respecto a este tema, pero a la vez crear una comunidad.

“Jóvenes que, por ejemplo, estudien medicina puedan hacer cirugías virtuales las veces que sea necesario antes de tratar a un paciente real, llevando de esta manera el aprendizaje a otro nivel”, comenta Manuel Egas, director estratégico de Logos Academy.

Con este espacio se busca también capacitar sobre el tema a la sociedad en general y en conjunto con las empresas encontrar oportunidades y superar desafíos que se presenten, siempre colocando al ser humano en el centro de los avances tecnológicos.

Glosario

NFTS: es un activo no tangible que no puede ser modificado y es único en el mundo.

Blockchain: es donde se almacena de forma segura información electrónica como los NFTS y proporciona prueba de propiedad.

Realidad aumentada: tecnología que permite al usuario ver el mundo real por medio de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida.