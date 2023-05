Aries. Nada de lo que pienses respecto a tu pareja es real. Has permitido que te llenen la cabeza de comentarios sin sustento y no has querido escuchar las razones que te da la persona que comparte tu vida. Recapacita, estás echando a perder una linda relación.

Géminis. Sientas ganas de cambiar de casa, pero este no es el momento adecuado. Pronto vendrán oportunidades interesantes y entonces será conveniente pensar en ello. Entre tanto, disfruta de tu vida familiar y de tus nuevas funciones en tu lugar de trabajo.

Leo. Has logrado afianzar una linda amistad con alguien que te ofrece la oportunidad de crecer como ser humano. Aprovecha cada conversación y nútrete de su sabiduría, porque pronto vas a tener que poner en práctica lo aprendido. Valora tu familia, es tu mayor bien.

Libra. No permitas que el caos exterior afecte tu desenvolvimiento profesional. También está en juego tu posición de líder, así que abre bien los ojos. Recuerda que durante las crisis se presentan las mejores oportunidades. Es tu momento de brillar con luz propia.

Sagitario. Tu buen humor contagia a la gente que te rodea, por lo que ahora todo marcha de mejor manera. Lograr un buen ambiente de trabajo es una gran ventaja a la hora de avanzar. Se vienen propuestas interesantes, analízalas con personas que tienen más experiencia.

Acuario. Mejorar tu mal humor es el mejor consejo que puedes recibir en estos momentos. Esa actitud negativa no hace sentir bien a nadie, ni siquiera a ti. Si necesitas liberarte del estrés, busca actividades relajantes, como leer un buen libro o hacer ejercicio. Inténtalo.

Tauro. Tienes mucho tiempo libre y no sabes bien cómo utilizarlo. Tu capacidad económica mejora y eso te quita un peso de encima. Ahora es momento de preocuparte por tu bienestar personal y tu salud. En el amor, estás viviendo un gran momento, aprovéchalo.

Cáncer. Te sientes en capacidad para decir una verdad que has callado por miedo al qué dirán y que te ha atormentado por mucho tiempo. Con la libertad que aquello te da, vas a ser capaz de plantearte nuevas metas y luchara por aquello que tanto añoras. Adelante.

Virgo. Tus superiores te van a ofrecer una oportunidad que parece interesante. Antes de aceptar, analiza bien si las condiciones son realmente beneficiosas para ti. Recuerda que nadie te regala nada, te pagan por hacer lo que sabes y que otros necesitan.

Escorpio. No te atreves a tomar una decisión que cambiará tu vida y te va a permitir vivir en paz. Has cometido demasiados errores y llegó la hora de rectificar. Pide perdón a quienes has hecho daño y la vida se encargará de devolverte lo que entregas con el corazón.

Capricornio. Te sientes un poco confundido por una situación financiera que aunque debería beneficiarte no termina de reventar. Ten paciencia, todo se dará en el momento adecuado. Si tienes dudas, consulta con tu media naranja. De seguro te ayudará a aclarar tus dudas.

Piscis. Vives momentos intensos con tu pareja, lo que no ocurría desde hace algún tiempo. Disfruta mientras dure. Pronto deberás mantener una conversación algo delicada pero necesaria. Debes ser lo más sincero posible para que todo tome el lugar que le corresponde.