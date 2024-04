Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 3 abril de 2024

Aries. Debes enfrentarte a un serio problema, pero reacciones de forma infantil. Eso complica las cosas. Ten mucho cuidado con la manera en la que respondes ante situaciones complicadas, te estás equivocando.

Julio César Saona: El hombre que quiso 'a la buena' a Mayra Salazar Leer más

(Te puede interesar: ¿Cuándo inicia mercurio retrógrado y qué implicaciones podría tener?)

Géminis. Te estás tomando la vida demasiado en serio y no te das tiempo para disfrutarla. Está bien que presumas de tu madurez, pero lo tuyo ya parece un deseo de mostrarte acartonado. Sé congruente.

Leo. Necesitas una válvula de escape que te permita descansar y deshacerte, aunque sea por un momento de los momentos difíciles de la vida. Recuerda que no todo tiene que ser responsabilidad.

Libra. El amor está en un punto bastante estable, pero no esperes que se mantenga así por inercia. Trabaja por lograr que todo siga marchando a las mil maravillas, recuerda que también es tu responsabilidad.

(Te invitamos a leer: Envejecer, proceso bello e inevitable)

Sagitario. Te muestras demasiado condescendiente y la gente se puede aprovechar de ti. No intentes agradar a todos, porque eso es imposible. Tu personalidad es atrayente, no quieras cambiarla por otros.

Carolina Jaume antes de su declaración: "Yo creo que esto es una cortina de humo" Leer más

Acuario. Presta atención a tu entorno laboral, alguien quiere hacerte daño y, si no estás pendiente, va a lograrlo. Exige todo aquello a lo que tienes derecho, no es favor, sino que es lo justo. No lo olvides.

Tauro. Si crees que tu relación se ha estancado y la rutina los lleva en peso, haz algo para cambiarlo. Eso, claro, si de verdad quieres a la persona que te acompaña. Decide si vale o no la pena.

Cáncer. Cambia de actitud si quieres alcanzar tus metas. Ese pesimismo es terrible para tu vida, sobre todo porque estás quedándote solo. A nadie le gusta solo escuchar quejas. Es hora de que te sacudas.

(Te proponemos: Cinco señales de que procrastinas)

Virgo. Cambia lo que tengas que cambiar, aunque eso te cause algo de tensión. Pero no permita que ello ponga tu vida de cabeza. Sé racional. Determina también qué debe quedar en manos del tiempo.

Escorpio. Te espera un día duro en el trabajo, y a eso se suman los nervios y el estrés. Tienes mucho por hacer y parecería que el tiempo no te alcanza. Trata de calmarte, así no vas a llegar a ningún lado.

Marián Sabaté y Sofía Caiche: Nadie les preguntó y metieron la cuchara Leer más

Capricornio. Hoy es un buen día para las ventas y los negocios en general. Gracias a una gestión inteligente, puedes ganar una interesante cantidad de dinero. Vas a descubrir nuevos caminos.

Piscis. No te precipites en tomar decisiones, estás poniendo en juego tu felicidad. Tómate el tiempo necesario para asegurarte de que estás haciendo lo correcto. Es un juego de prueba y error.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!