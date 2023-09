Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 29 de septiembre de 2023

Aries. Si te gustan las aventuras, ¡a divertirte! Este fin de semana está lleno de ellas, desde la forma de llegar a los lugares que quieres visitar hasta la gente que vas a conocer. Nadas en un mar de tranquilidad y te sientes satisfecho con lo que has logrado. Eso te permite mejorar tus relaciones. Pero, cuidado, todo puede cambiar de un momento a otro.

Géminis. Te has sacado un peso de encima luego de resolver un problema bastante grave que no te dejaba dormir. Ahora recobra fuerzas porque la pelea no ha terminado. Todavía debes luchar un poco más, pero ten la certeza de que todo va a tomar el mejor rumbo. Solo ten paciencia y confía en los resultados. El mundo da vueltas.

Leo. Se concretan compromisos o se afianzan relaciones de mucho tiempo. No te opongas a los cambios, porque ellos traen sorpresas. Y no juzgues los hechos hasta que llegue el desenlace. Tu vida social se enriquece y logras concretar negocios con esos nuevos contactos. No digas más de lo que quieres que se sepa. Ten cuidado con los chismes.

Libra. Los papeles cambian y te conviertes en alguien a quien la gente busca para escuchar tus consejos. Te llegó la hora de devolver todo aquello que recibiste cuando las cosas en tu vida estaban tan difíciles y no lograbas encontrar la salida. En el amor, debes tomar una decisión drástica que puede dar un giro absoluto a tu relación actual.

Sagitario. Procura liberarte de las tensiones acumuladas con un poco de ejercicio al aire libre. La consigna de este fin de semana es ‘a mover el cuerpo’. Deja la pereza y nútrete de la energía que necesitas. Debes también levantar algo tu ánimo, pues tantos problemas te están convirtiendo en alguien negativo y pesimista. Sacúdete, estás a tiempo.

Acuario. Vas a desconectarte de tu rutina, pues se presentan situaciones de viajes o mudanzas que no tenías contempladas. Aprenderás algo que te servirá para tu profesión y elevarás tu nivel académico. Además, te dejas contagiar del positivismo de alguien que ve la vida con felicidad y agradecimiento. Reflexiona sobre tus reacciones.

Tauro. Crees que tienes derecho a ser bien tratado, pero olvidas que la gente responde según te comportas. Sueles tomar actitudes frías y distantes ante situaciones que no se dan como esperas, pero te cuesta entender que a otros les moleste tu reacción. Recuerda que la vida es como un bumerán y todo lo que lanzas regresa a ti con fuerza.

Cáncer. Los conflictos con tu pareja se solventan luego de una conversación en la que ambos deciden poner las cartas sobre las íes. No será fácil abrir el corazón porque tienen muchos resentimientos y dolores guardados. Pero les hará bien, sobre todo se sentirán con menos carga emocional. Al final, verán con alegría que llega la tan ansiada estabilidad.

Virgo. Tus cambios de actitud frente a las decisiones propias y ajenas te permiten mostrarte más cercano a la gente que te rodea. Evita, eso sí, controlar al resto, pues cada cual vive su vida según le parece. Eso no significa que no aconsejes a esa persona que sabes que está cometiendo un grave error. Pero lo que haga es su responsabilidad.

Escorpio. No sabes qué camino tomar, pues tienes sentimientos contradictorios y prefieres reunirte con amigos que con tu pareja. Reflexiona, pues algo no está marchando bien. Una conversación abierta y sincera puede ser el inicio de un cambio que beneficiará a los dos. Busquen la manera de mejorar la comunicación, eso es indispensable.

Capricornio. Supera los bloqueos que no te permiten abrir tu corazón para encontrar la felicidad. Ya sea que tengas una pareja estable o que permanezcas soltero, hay algo dentro de ti que lo complica todo y que, en ocasiones, te hace mostrarte frío y distante. Un buen análisis interno es lo indicado en este momento si quieres crecer como ser humano.

Piscis. Debes buscar nuevos nichos, pues la persona que siempre tuviste a mano para que te aconseje se aleja. Ya sea por viaje o por mudanza. La comunicación entre ustedes se complica. Se viene encuentros familiares interesantes y muy divertidos, en los que, posiblemente, organicen un viaje en grupo que será inolvidable.

