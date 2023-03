Aries. Tienes un poco de temor porque no estás seguro de haber cumplido con tus responsabilidades a cabalidad. Lo cierto es que no estás siendo muy prolijo con tu trabajo o tus estudios y ello va a traerte problemas a corto plaza. Cambia tu accionar.

Géminis. Cuentas con el talento de poner un toque de humor donde todo parece oscuro. Aprovecha esa habilidad para cambiar una situación personal que se está poniendo algo tenso. En lo económico, se estabilizan tus finanzas, pero no derroches.

Leo. No hay vuelta atrás, debes dar la cara por todo aquello que has querido mantener oculto. Sin embargo, tienes la suerte de estar rodeado de gente que te ama y que está dispuesta a perdonarte. Agradece, es lo más adecuado en estos momentos.

Libra. Controla tu mal humor si no quieres que todo aquello por lo que ha luchado se vaya al trasto. Nadie tiene la culpa de tus decepciones, pero tú te empeñas en hacer pagar justos por pecadores. Después de la tormenta viene la calma, ten paciencia.

Sagitario. Pasan los días y no llegan los resultados que esperas. Parecería que el destino se empeña en arrebatarte lo que te corresponde. Pero la verdad es que todavía no es tiempo de que tu esfuerzo vea su recompensa. Debes aprender una lección.

Acuario. Tu personalidad no es tan agradable como tú y otros creen. En realidad, llevas dentro muchos conflictos personales que salen a flote cuando menos lo esperas. Debes aprender a controlar tu manía de querer que las cosas sean solo como tú quieres.

Tauro. Una extraña sorpresa te va a hacer ver la otra cara de la moneda, justamente esa que no has querido aceptar. Ese parte aguas va a marcar tu vida y te va a permitir abrirte más y no tener miedo de hablar de tus sentimientos, dudas y temores. Bien por ti.

Cáncer. Has tomado varias precauciones para evitar que llegue una situación a la que temes profundamente. Pero entre cielo y tierra no hay nada oculto. Es mejor que te prepares para salir lo mejor parado posible, finalmente todo se soluciona. Mantén viva la esperanza.

Virgo. Estás acostumbrado a que tu pareja haga lo que quieres, pero en estos días va a darte un no rotundo. No pierdas la calma, analiza sus razones y verás que es lo mejor para ambos. Sigue con tus planes, pero préstale atención a lo que tu media naranja te dice.

Escorpio. Se avizoran nuevos vientos que van a ayudarte a calmar tu conciencia. Trata de ser equitativo en lo que haces y justo en tus opiniones. Recuerda que todo lo que entregamos se regresa de diferentes maneras. No te arriesgues a sufrir malas consecuencias.

Capricornio. Cuando creías que todo estaba solucionado, te enfrentas a una situación que lo desmorona todo. Tranquilo, porque es parte del camino y podrás salir victorioso si escuchas tu instinto y dejas actuar tu inteligencia. En pocos días regresa la calma.

Piscis. Un viaje corto o una salida con amigos te ayudan a relajarte y a encontrar la paz que necesitas. Estás muy agobiado y no puedes decidir con claridad. Tómate unos días, no siempre debes caminar con prisa. Busca el apoyo de la gente que te quiere, ellos te ayudarán.