Aries. Este se avizora como un gran día, muy productivo aunque algo complejo. En ciertos momentos, algunas situaciones van a tocar directamente tu forma de pensar y actuar. Incluso, te vas a plantear algunos cambios importantes en tu cotidianidad. Mantente alerta.

Géminis. Procura mantenerte firme en tus convicciones. No te adelantes en juzgar a otros, más bien esfuérzate por entender a los demás. Es posible que aprendas mucho más de lo que imaginas. Recuerda que es importante abrir la mente a conceptos nuevos.

Leo. Seguramente sientas que tienes dificultad para comunicarte con tus seres queridos y conciliar con amigos y personas cercanas. Revisa tu actitud, seguramente te muestras autoritario, incluso algo agresivo. Relájate, estás demasiado tenso para socializar.

Libra. Has estado analizando algunos aspectos de tu vida y concluyes que no te sientes del todo satisfecho. Si tu posición es de inconformidad respecto a tu trabajo o entorno social, debes hacer algo para mejorarlo. Sentado no vas a conseguir mejorar las perspectivas.

Sagitario. Tus familiares se sienten contentos con una decisión que te permitirá estar mucho más tranquilo. Dale más importancia a tu capacidad creativa y muestra madurez y respeto por los demás. Se estrechan ciertas relaciones con amigos que están lejos.

Acuario. Ten prudencia con los temas familiares. Es posible que un comentario tuyo cause una ruptura que será difícil de sanar. Tienes la mala costumbre de emitir tus comentarios sin ningún filtro y eso causa ciertas molestias. Si debes disculparte, no dudes en hacerlo.

Tauro. Hay mucha fuerza individual en de ti y piensas de manera egoísta. Puedes cometer errores que luego vas a lamentar. Recuerda que no estás solo y que hay un grupo de personas, tu familia, que siempre te ha acompañado y sostenido en los momentos difíciles.

Cáncer. Dirige tus esfuerzos en recompensar a tu pareja, porque estos días la has dejado algo abandonada. Es cierto que el trabajo ha consumido más tiempo del que pensabas, pero dejar de cultivar y alimentar el amor no es conveniente. No te lleves la relación por delante.

Virgo. Tu progreso laboral tiene fuerza y difícilmente algo o alguien podrá detenerlo. Se avecinan viajes, incluso es posible que se dé un cambio de trabajo o que mejoren tus condiciones en el actual. Tienes todo a tu favor, es momento de arriesgarte un poco más.

Escorpio. Se viene la oportunidad de hacer un negocio que te significará un buen ingreso económico. Apuesta sobre todo por el área de la comunicación o el contacto con la gente. Tienes una gran necesidad de transformarte, pon de ti mismo para que eso ocurra.

Capricornio. Trabaja más en la consecución de tus sueños, tus amigos te va a ayudar en ese empeño. Solidaridad, empatía y generosidad deben marcar este día para que sea realmente provechoso. Recuerda: todo lo que das siempre regresa. Actúa según ese precepto.

Piscis. Aprende a ser más responsable en tu relación. Tu pareja tiene exigencias válidas, pero tú prefieres voltear la cara y hacer como si no supieras nada de sus necesidades. La soledad no es buena compañera, no la llames ahora que tienes con quién compartir.