Aries. En la vida, todo tiene un propósito, pero no siempre es sencillo descubrirlo. No te desesperes por entender todo lo que está pasando, al final del camino te resultará sencillo comprenderlo. Entre tanto, vive sin excesos y cuidando cada paso que das. Caminas con una buena estrella.

Géminis. Tus responsabilidades parecen bajar de tono y eso te da un poco de aire para respirar algo de tranquilidad. Disfrútalo mientras dure, porque pronto el estrés y la ira empiezan a golpear tu salud. Prepárate incluyendo desde ahora una dieta rica en vitaminas y haciendo ejercicio.

Leo. Los cambios valen la pena si te ayudan a crecer. Impleméntalos sin temor, pero siempre poniendo atención a las posibles consecuencias. Tienes buen ojo para determinarlo, pero bien valdría que los consultes antes de decidir. Alguien que te ama te hará conocer sus sentimientos.

Libra. El trabajo y sus logros se convierten en los mejores aspectos de tu vida, con muchas satisfacciones. Incluso, es posible que debas lidiar con ciertos desafíos que pondrán a prueba tu capacidad para resolver problemas. En el amor, no descuides a tu pareja, te puede pesar luego.

Sagitario. Vive lo nuevo con alegría y la tranquilidad de saber que ya no tienes que lidiar con todo. Se vienen novedades familiares que te obligan a cambiar hábitos, pero que harán profundamente feliz. Renace tu esperanza y tu vida toma nuevos y divertidos colores. Es una gran etapa.

Acuario. Ascensos, reconocimientos y prestigio se vienen en lo que tiene que ver con lo laboral y profesional. Tocan a tu puerta oportunidades de trabajo que van a estar a la altura de lo que mereces y has estado buscando. Alcanzas tus metas y se intensifican algunas relaciones.

Tauro. Tus éxitos te llenan de alegría, pero en ese alborozo olvidas a la gente que te ha acompañado siempre. Ten cuidado, eso puede ser peligroso para tu vida personal. Recuerda que los únicos que siempre están dispuestos a apoyarte de corazón son tus familiares cercanos.

Cáncer. Consigues tus objetivos, aunque pronto vas a descubrir que el precio puede ser demasiado alto. Por eso es importante que entiendas lo que de verdad tiene valor para ti y lo protejas de factores externos que podrían hacerle daño. Un descubrimiento deja la verdad al descubierto.

Virgo. Todo puede cambiar en tu vida amorosa, para bien o para mal. Por otro lado, lo familiar se fortalece por un cambio drástico que aceptas asumir. No permitas que los problemas laborales interfieran en tu relación de pareja, porque no será fácil recuperar la tranquilidad. Piénsalo.

Escorpio. Amigos cercanos te permiten acceder a planos profesionales de alto nivel. Se abren puertas que te permiten desarrollar tu lado más creativo, con condiciones que resultan ventajosas en lo económico. Tu vida agitada no te permitirá compartir con los tuyos como quisieras.

Capricornio. Ármate de paciencia y espera que las condiciones negativas desaparezcan del panorama. Entonces puedes pensar en aclarar algunos temas delicados que te tienen de mal humor. Hacerlo antes es un error. Recuerda: la constancia debe regir cada una de tus decisiones.

Piscis. Aunque te resulte difícil, debes entender que existen otros caminos diferentes a los habituales para llegar a las metas que te has propuesto. Ninguno choca con tus principios y valores, así que no hay nada que temer. No eres el dueño de la verdad, los otros también tiene razones.