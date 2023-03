Aries. Se abren nuevas expectativas para tu vida y te arriesgas a aventurar más allá de tus límites profesionales habituales. Muy posiblemente analices propuestas que antes no habías tomado en cuenta y que te resultarán muy atractivas. Tendrás todo el apoyo familiar que tanto te importa, así que adelante.

Géminis. Tienes una excelente salud y eso te hace sentir seguro a la hora de tomar riesgos. Sin embargo, no te descuides ante pequeñas dolencias que, aunque pueden durar poco, podrían tener repercusiones en el futuro. Aprovecha el momento.

Leo. Gozas de gran energía, pero no te vendría mal potenciar tu salud con masajes o ejercicios de relajación para evitar las consecuencias del estrés. Busca momentos de soledad para pensar sobre lo que es importante para ti y mimarte un poco. Lo mereces.

Libra. Se vienen momentos muy plancenteros en compañía de gente cuya compañía valoras profundamente. Disfruta de tu presente y deja de lado las preocupaciones y el estrés. Vas a rendir más si te ocupas de lo que te gusta y tienes absoluto control.

Sagitario. Regresa a ti el deseo de ocuparte de lleno en tu profesión. Mientras tanto, aprovecha el tiempo en tareas más mundanas, incluso tediosas, que has estado posponiendo. Luego ya deberás regresar a la rutina. Todo en su momento, no te apresures.

Acuario. Que te sientas fuerte no significa que dejes de lado el estilo de vida saludable por el que has apostado los últimos meses. De esa manera, vas a poder prevenir un periodo de enfermedades que, aunque no alberguen peligro alguno, podrían obligarte al reposo.

Tauro. Si estás con ganas de cambiar de trabajo o tienes necesidad de él, se vienen interesantes oportunidades laborales. Podría tratarse de hacer horas extra o de desempeñarte en empleos adicionales. Todo será para bien de tu economía, así que adelante.

Cáncer. Prepárate porque tus hijos o figuras filiales próximas a ti pasarán por momentos difíciles, como si se fueran a la deriva. Aunque te angusties, dales el tiempo necesario para que puedan ver las cosas con claridad. Acompáñalos, pero respeta su espacio.

Virgo. Los asuntos profesionales toman un rumbo que te hace sentir confundido e inseguro. Ten paciencia, porque la estabilidad no llegará tan pronto como quisieras. Entre tanto, busca el equilibrio de tu estado emocional, de forma que puedas pasar la mala racha.

Escorpio. No tomes decisiones importantes relacionadas con la salud sin antes haber buscado varias opiniones. Por otro lado, si buscas trabajo, evita las ofertas laborales que no parezcan lo suficientemente claras. Debes caminar sobre seguro, no lo olvides.

Capricornio. Vas a obtener todo aquello en lo que te empeñes, incluso si se trata del tema económico y financiero. No delegues tareas a nadie, salvo que tengas plena confianza en su sentido de responsabilidad: un error de tu parte puede afectarte directamente.

Piscis. Cuando inviertes en ti, la gente percibe prosperidad. Pero no te extralimites. Se avecina un quebranto de salud, no muy serio, que puedes superar solo con un poco de descanso. Recuerda que tu familia es tu centro, apóyate en ella, todo fluye.