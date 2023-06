Aries. Controla tus impulsos si no quieres verte envuelto en problemas que resultarán difíciles de solucionar. Tu naturaleza fogosa y dinámica puede acarrearte líos en tu lugar de trabajo. Espera con paciencia a que las cosas lleguen, no te precipites. Tu impaciencia te lleva a tomar una decisión equivocada. Cuidado.

Géminis. Este día resulta bastante inestable, así que tu estado de ánimo será variable, dependiendo de las circunstancias. La forma en la que se desarrollan los acontecimientos te pondrá los nervios de punta y llenará el ambiente de tensión. Llegada la tarde, todo recobra la armonía. Relájate para salir ileso.

Leo. Tienes grandes posibilidades de lograr lo que te propones. Culminas planes que tenías pensados para el corto plazo, lo que te da un poco de tranquilidad. Cuida tu salud, crees que eres de hierro, pero el estrés y la presión diaria hacen mella en tu organismo. Déjate ayudar, eso no te hace débil.

Libra. Si pones de tu parte, te irá bien. Pero si te empeñas en la actitud caprichosa que te ha dominado en estos últimos días, todo va a ser un desastre. Procura resolver definitivamente un tema que te tiene nervioso y no te permite pensar con claridad. Escucha tu intuición, hoy es una excelente consejera.

Sagitario. Sigue el camino que consideres el correcto, aunque otras personas te digan que no es así. No traiciones tus valores y principios, pues ahí está la respuesta que buscas. Asuntos laborales toman un giro positivo, pero debes apostar por lo que crees. Ten cuidado, todo está en tus manos. No lo olvides.

Acuario. Tus relaciones afectivas no atraviesan un buen momento. Es posible que debas aclarar ciertos puntos con tu pareja, pues hay dudas que no los dejan avanzar. Que el buen humor no te abandone. En cuanto a lo laboral, uno de tus superiores te va a hacer una propuesta interesante. Escúchalo.

Tauro. Es posible que tu día hoy empiece lleno de ilusiones y de planes, pero con el pasar de las horas estos irán cayendo como castillo de naipes. Tienes el riesgo de sufrir un desengaño que resulta ser más escandaloso que importante. Con la actitud correcta, todo tomará su rumbo pronto.

Cáncer. Aunque todo parece marchar bien, no logras vencer tu mal humor. Algo que llevas dentro de ti está complicándote y no te permite valorar todo lo que has logrado. En la tarde, vivencias muy agradables te harán cambiar de actitud. El amor y la familia son tu sostén, mantente unido a ellos.

Virgo. No estás muy bien en el plano emocional. Incluso, los asuntos laborales no fluyen con la brillantez que esperas. A pesar de que te vas a sentir algo incómodo con la situación, cuando llegue la noche y valores lo que ocurrió, te darás cuenta de que las cosas resultaron mucho mejor de lo que creías.

Escorpio. Este es un día especialmente eficaz para los asuntos íntimos y personales. Te irá bien en el empeño de cultivar nuevas relaciones y contactos. Una suerte moderada te alegra el día y complementa una increíble sorpresa que un amigo ha preparado para ti. Disfruta lo que se viene y no critiques.

Capricornio. Aunque te cueste trabajo, pon en juego toda la diplomacia de la que eres capaz si quieres salir airoso de un aprieto en el que te verás envuelto. Busca acuerdos y elude la confrontación directa. Al menos por hoy, es la mejor solución. Si no lo haces así, de seguro saldrás perjudicado.

Piscis. Hoy las cosas van de adelante para atrás. Lo que parecía una jornada sin mayores contratiempos, se convierte en una llena de problemas y angustias. No pierdas la paciencia. Pasas por un periodo complicado, pero tienes la mejor arma para vencer: la convicción y seguridad en ti mismo.