Aries. Estás lleno de ilusiones y con ganas de creer en cosas nuevas. Estás enfocado en la estética, la belleza y las relaciones y tu vida toma un sentido especial en el que prima el magnetismo. Se avecinan cambios, como una mudanza o un viaje. Aprovecha el momento.

Géminis. Prepárate para enfrentar cambios difíciles. Tu relación con el entorno está marcada por una transformación interior profunda. Ten cuidado, el amor y la familia están en la mira y se avizora algo de inestabilidad. Pero te sentirás libre de modificar lo que no quieres.

Leo. Se vienen muchos éxitos en el campo laboral. Además, pasas una difícil prueba relacionada con tu salud. Cambias tu manera de pensar y derribas algunos conceptos que no te han permitido avanzar. Es tiempo de pensar con el corazón, asume tareas solidarias.

Libra. Se reafirma tu personalidad, a pesar de que muchos no comprendan los cambios que estás dispuesto a implementar con el fin de ser realmente tú. Son tiempos difíciles, pero muy provechosos. Al final del camino, te sentirás profundamente satisfecho. No te detengas.

Sagitario. Las cosas se salen un poco de control y eso te preocupa. Algunos cambios inesperados te dejan sin piso y sin saber cómo actuar. Relájate para que puedas entender qué es lo que está pasando. Se avecinan vientos fuertes, pero tu casa está bien construida.

Acuario. No pienses que lo que está ocurriendo es malo, lo cierto es que es un momento de renovación en el que prima la sinceridad. Toma lo mejor de lo que la vida te está ofreciendo y aplica las lecciones aprendidas en el pasado. Todo se da para bien, no lo olvides.

Tauro. Mientras todo parece derrumbarse a tu alrededor, tu relación de pareja se fortalece. Te muestras apasionado y eso enamora a tu media naranja. Hay mucho romanticismo en el ambiente. Apuesta con todas tus fuerzas por esa felicidad que tanto anhelas.

Cáncer. Se reactiva lo relacionado a la economía y los negocios inesperados. La práctica de tu profesión recibe un aletazo de suerte y tus jefes ponen los ojos en ti para beneficiarte con un aumento o un ascenso. Prepárate, tu vida va a cambiar mucho y será para bien.

Virgo. Nuevas oportunidades te permiten pensar en un futuro más halagüeño. Vienen ganancias inesperadas por tu buen desempeño laboral. Tienes buenas ideas, debes aplicarlas en proyectos grupales que hagan relucir tus mayores talentos. Te lo agradecerán.

Escorpio. No hay nada que se interponga en tu camino, sigue adelante. Toma en cuenta las necesidades de los demás, para que no tengas que arrastrar con las consecuencias de tus malas decisiones. Llega el momento de reparar, pero también de la buena cosecha.

Capricornio. Se abren rumbos intelectuales, producto de los planes que has tejido de a poco y sin prisas. En el amor, si no tienes pareja, aparece la persona que se acopla perfectamente a ti. Si la tienes, se afianzan los lazos con mucha fuerza. Estás con buena estrella.

Piscis. Muchas de las cosas que has construido se derrumban. No tengas miedo, solo se irá aquello que no te beneficia. Aquello que tu corazón aprecia se mantiene, porque ha sido levantado con amor. Mantente unido a los tuyos, ellos te van a sostener ahora.