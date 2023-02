Aries. Te has acostumbrado a ceder ante las peticiones de tus superiores, solamente para evitar problemas y enfrentamientos. Llegó el momento de defender lo que piensas, porque solo así podrás ser coherente con lo que realmente eres.

Géminis. Es cierto que manejas muy bien las relaciones personales, pero también lo es que para lograrlo sueles sacrificar las opiniones que, en muchas ocasiones, son valiosas. Empieza ya a ser tú mismo, vale la pena el reto.

Leo. Una verdad que te atormenta está llegando a su punto límite. Debes hacer esa confesión que tanto miedo te causa. Las consecuencias no van a ser tan terribles como tú te imaginas. Muchos van a comprenderte y apoyarte. Recuerda que este mundo es de los valientes.

Libra. Sientes fuertes dolores de cabeza y el estrés es el causante. Vale la pena que planees unas vacaciones con tus seres queridos o con un grupo de amigos cuya compañía disfrutes. Olvídate de las obligaciones y dale rienda suelta al placer.

Sagitario. Un poco de ejercicio al aire libre o el simple contacto con la naturaleza puede crear el ambiente indicado para que tu talento, que parece dormido, salga a flote. No temas sentirte libre, eso te hará mucho más productivo. Inténtalo.

Acuario. Encuentra la razón por la que no logras alcanzar la felicidad que anhelas. Es posible que te sientas frustrado porque no has alcanzado tus metas más añoradas. Sin embargo, todavía estás a tiempo. Lucha por lo que amas y esperas.

Tauro. Tienes la sensación de que la gente no valora el esfuerzo que haces por el bienestar de los tuyos. Pregúntate si realmente es así, porque sueles envolverte en un egoísmo que hace mucho daño. Sal un poco de ti y aprende a dar sin esperar nada a cambio.

Cáncer. Vas a escuchar un comentario que sabes que es errado, pero prefieres guardar silencio. Sin embargo, tu actitud va a traer cola, porque alguien va a considerar que no has sido leal con lo que has dicho en otras ocasiones. Piensa bien antes de actuar.

Virgo. Como invitado especial en un evento social, vas a sentirte como el centro de atención. Eso es algo que disfrutas mucho. Encontrarás a gente que no ves hace mucho tiempo y la pasarás bien en su compañía. En el amor, bríndale atención a tu pareja.

Escorpio. No consideraste como probable que la decisión que tomaste tuviera consecuencias, pero el tiempo te ha demostrado que estás equivocado. Ahora es cuando puedes valorar lo que perdiste por dejarte llevar por un arrebato.

Capricornio. Estás un poco cansado porque las responsabilidades por las que debes responder se han multiplicado considerablemente. No te desesperes, esta etapa pasará pronto y podrás recobrar un poco de la paz perdida. Sigue con buen ánimo.

Piscis. Si escuchas que alguien habla mal de alguien que amas, intervén y pon los puntos sobre las íes. Debes ser considerado y agradecido con la gente que ha apostado por ti siempre. No tengas miedo a enfrentar las habladurías, es tu deber hacerlo.