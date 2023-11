Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 24 de noviembre

ARIES. Llegan buenas nuevas de parte de un familiar muy cercano. Tendrás que adaptarte a las nuevas normas establecidas, todo se debe a la crisis. Estarás muy sensible a los problemas con tu pareja.

TAURO. Tienes muchas ideas en la mente y no consigues concretar ninguna. Un consejo: intenta no ser impulsivo y proceder con calma e inteligencia. Es buen día para salir con amigos.

GÉMINIS. Los astros que están en tu signo dicen que deberás confiar en ti mismo, porque estás comenzando una larga fase de crecimiento profesional. Tendrás noticias de una persona del pasado.

CÁNCER. Vas a recibir una invitación verdaderamente intrigante. Ten mucho cuidado, tu pareja podría descubrir todo y el riesgo es de comprometer una relación estable. Evita los enfrentamientos.

LEO. Tendrás la justa intuición para resolver una delicada cuestión en el ámbito laboral. Pasarás un día especial porque si estás sólo conocerás por medio de Internet una persona que te gustará mucho.

VIRGO. Disfrutas mucho la compañía de alguien que has conocido hace poco tiempo. No te apresures y escucha los consejos que te da tu amigo, es sincero. Abre tu mente y no temas aventurarte.

LIBRA. Algunas dificultades en el campo laboral te molestarán y te pondrán de mal humor, pero todo cambia para bien, no te preocupes. Contenta a tu pareja que se siente poco atendida en sus necesidades.

ESCORPIO. Atacar cuando no es el momento no resulta propicio. Más bien, intenta focalizar bien tus ideas e individualizar antes al probable enemigo, el cual podría hacerte gran daño en el trabajo.

SAGITARIO. Estarás más receptivo que nunca y sabrás aprovechar todas las ocasiones que se te presentarán. Podrás hasta obtener beneficios imprevistos. Tu pareja y tú van a estar en perfecta sintonía, disfrútenlo.

CAPRICORNIO. Intenta poner buena cara al mal tiempo, puesto que un choque directo, durante esta fase, no es aconsejable. Tienes que mantenerte muy tranquilo delante de las dificultades.

ACUARIO. Estarás un poco confuso en tu trabajo por la manera en que actúa una persona muy hostil, no te preocupes sigue tu camino. Se te presentará una nueva ocasión que te hará latir fuertemente el corazón.

PISCIS. Surge en este día un problema imprevisto que te va a molestar mucho. En el ámbito afectivo, pasarás una buena noche junto a la persona que amas. Deberías sorprenderla con un regalo.

