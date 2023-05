Aries. Estás en un buen momento para cambiar las cosas de tu vida que sientes que son obstáculos para avanzar. Hazlo con calma, pero sin descanso. Es importante que te asegures de que estás trabajando por lo que tú quieres, no por lo que otros piensan.

Géminis. Las cosas no están siendo fáciles para ti, Géminis, pero debes luchar por alcanzar tus metas. Aunque todo parezca estar frenado sin explicación, no te impacientes. Evalúa si debes hacer ajustes. Tienes una buena energía, así que debes ponerla a trabajar ya.

Leo. Estás totalmente decidido a cambiar las cosas en tu entorno familiar, aunque eso implique que debes arrancar la comodidad de los que te rodean. Hazlo en buena onda, no te extralimites y preserva la armonía. No abuses de tu poder y no confundas con tus actitudes.

Libra. Combinas benevolencia y firmeza, una mixtura ganadora que te hace salir victorioso de un episodio delicado. Muchos se van a sorprender de tus decisiones, mientras tú tienes claro lo que quieres y el camino que debes seguir. No te detengas, esa es la ruta correcta.

Sagitario. Disfrutas de la libertad que tanta falta te ha hecho en estos meses. Sientes que estás asumiendo una nueva identidad, mucho más equilibrada e, incluso, más accesible. Disfruta de más tiempo con tu familia, organiza reuniones y disfruta cada paso que das.

Acuario. Evita malos entendidos y deja claro a tus familiares y amigos que no hay nadie capaz de arrebatarte tus iniciativas. No permitas que invadan tus espacios más íntimos. Deja claro que eres tú quien lleva las riendas de tu vida y que no estás dispuesto a soltarlas.

Tauro. Cosa rara, en estos momentos se te permite hacer lo que te plazca. Y estás aprovechando las circunstancias. Esto facilita una mejor comunicación con tus seres queridos, pero puede llevarte a confundir el camino. Ten cuidado, ellos también importan.

Cáncer. Atraviesas una situación financiera que te hace sentir más seguro en lo cotidiano y a la hora de tomar decisiones. Eso no te exime, sin embargo, de algunas discusiones, sobre todo con tu familia. Explícales que tienes todo bajo control y que sabes la ruta a tomar.

Virgo. Quieres pasar un poco más de tiempo con los tuyos y decides gastar algo de dinero en un viaje que habían pensado tiempo atrás. Se trata de una escapada familiar que te hará sentirte no solo útil, sino también importante para los que amas. Van a pasarla muy bien.

Escorpio. Si no te bajas tú mismo del pedestal que has creado, la vida se encargará de hacerlo. Cuidado con tus palabras. Reafirma tus propósitos, pero sin imponerte a los demás. Ellos tienen todo el derecho de elegir su camino y tú debes hacer lo propio, pero con el tuyo.

Capricornio. Tienes la oportunidad de hacer lo que te place, sin temer que alguien bloquee tus planes. Aprovecha este momento tan especial para darle calidez a tu ambiente familiar. Llegarán nuevas oportunidades y deberás analizarlas con mucha inteligencia y profundidad.

Piscis. Manejas a la perfección el arte de la seducción para que las cosas cambien a tu favor y sin herir susceptibilidades. Esa habilidad que has cultivado se convierte ahora en tu as bajo la manga. Esta semana termina en total armonía, dejando de lado cualquier conflicto.