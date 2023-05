Aries. Las sorpresas no terminan para Aries. Un viejo amigo te dará una noticia que te dejará con la boca abierta y te impulsará, luego del impacto, a trabajar en un proyecto que habías guardado en el cajón del olvido. Se vienen buenos tiempos, pero que requieren de esfuerzo.

Géminis. Debes enfrentar una de las teorías que considerabas menos probables. Pensar en soluciones es el primer paso, pero para ello debes analizar bien el panorama. Presta atención a los comentarios de terceros, seguramente también van a tener buenas ideas.

Leo. Si la paciencia no es lo tuyo, pues debes empezar a fortalecerla. Solo siendo paciente vas a atravesar con éxito un periodo de pocos días en los que las cosas no van a darse como esperas. Pero no te preocupes, todo llega en el momento indicado, no te apresures ahora.

Libra. Si miras a tu alrededor con ojos optimistas, verás que tienes todas las herramientas para salir adelante del duro trance que estás atravesando. Es la única manera, porque si dejas prevalecer tu pesimismo natural, no encontrarás la forma de vencer los problemas.

Sagitario. Los cambios se convierten en un tema habitual en tu vida cotidiana. No te desesperes ni pierdas la paciencia, más bien intenta acostumbrarte a que no todo es lineal. Aprovecha esta etapa para fortalecer tu capacidad de improvisar, te puedes divertir mucho.

Acuario. Se vienen días difíciles en tu relación de pareja. Salen a flote algunas diferencias que, hasta este momento, no les habían molestado, pero que ahora marcan un abismo entre ambos. La única posibilidad es el diálogo. Echen mano de su capacidad de comunicación.

Tauro. La estabilidad financiera que atraviesas te hace pensar que puedes derrochar en algunos lujos y caprichos que habías mantenido a raya. No te confíes. Con frecuencia la vida se encarga de darte lecciones y es posible que esta vez no sea la excepción. Sé previsivo.

Cáncer. Una vez que crees que lo has logrado todo, se vienen nuevos retos, tanto en lo profesional como en lo familiar. Ello no es negativo, todo lo contrario. El no sentirte totalmente satisfecho te da una razón para levantarte cada día y luchar por lo que quieres.

Virgo. Tienes miedo de asumir tus responsabilidades porque te crees incapaz de cumplirlas como otros esperan que lo hagas. Basta de temores, los héroes y los líderes son gente de carne y hueso que se traza metas y lucha por conseguirlas. Tú puedes hacerlo, inténtalo ya.

Escorpio. Finalmente vas a entender el rumbo que debes tomar y, por supuesto, los cambios urgentes que requieren tus nuevos objetivos de vida. No va a ser fácil y tu decisión implicará algunos sacrificios, pero al final del camino verás que valió la pena. El día es hoy.

Capricornio. Te sientes nervioso porque no entiendes qué ocurre con tu relación de pareja. Abre los ojos a la realidad, sabes que las cosas están tomando otro rumbo. Debes decidir si te alineas o si buscas otras alternativas que se ajusten más a lo que quiere tu corazón.

Piscis. Quieres opinar sobre un tema que no te compete directamente. Lo mejor es que guardes silencio y que esperes a que los otros decidan sobre su propia vida. Eso sí, debes hacerles saber que estás ahí para apoyarlos en lo que decidan si así lo requieren.