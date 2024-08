Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 23 de agosto de 2024

Empieza la cosecha, y lo buena o mala que sea depende de ti. No cierres los ojos a las oportunidades

Aries. Esfuérzate más en tu trabajo y demuestra de qué estás hecho. Pon especial cuidado a aspectos como la puntualidad y el orden. Este es un día propicio para impresionar a tus superiores, no lo desperdicies con nimiedades.

Géminis. Tu táctica de no darlo todo en la baraja está dando resultado, no la cambies ahora. Coquetea un poco con tu suerte, pero no permitas que las cosas se vengan abajo por una indiscreción o un mal paso. El amor está favorecido.

Leo. Reúnete con esas personas con las que la pasas tan bien, te servirán de puente para conocer a alguien que va a ser muy importante en tu futuro. Por otro lado, pon especial atención en el amor, no lo descuides. Nada está dicho todavía.

Libra. Este es un gran día para concretar aquello que puede darle a tu relación de pareja algo más de seguridad. Dar un paso más puede ser una buena opción, siempre y cuando te sientas preparado. No desilusiones a quien te ha dado tanto.

Sagitario. Escucha tu voz interior y evitarás muchos problemas. En el fondo de tu mente y tu corazón sabes bien lo que debes hacer. Aunque te resulte complicado, da ese paso rápido, evitarás problemas. El futuro es promisorio, no tengas miedo.

Acuario. Estás tratando de forzar una situación que no tiene solución. Mejor sigue tu camino. Un nuevo rumbo te vendrá bastante bien, porque te devolverá el entusiasmo que has perdido en el trayecto. Abre los ojos a las oportunidades.

Tauro. Recibes una buena noticia que te alegra todo el día. Disfrútala y compártela con tu pareja. Recuerda que siempre es importante salir por la puerta grande, te has ganado ese derecho. No tengas contemplaciones con quien te ha hecho daño.

Cáncer. Tu relación podría ser mucho mejor si pones empeño en darle un poco más de alegría y te alejas de la monotonía que los tiene atrapados. Escucha a tu pareja y procura entenderla. Pídele que haga lo mismo contigo. Tienen que comunicarse.

Virgo. Estás en un gran momento. Empiezan a solucionarse algunos problemas que te han acompañado por varios días. Tu vida fluye, también tu buen ánimo. Es posible que des un paso adelante. Por algo se empieza, el resto llega solo.

Escorpio. Tienes tu sexto sentido muy abierto hoy, pero no te va a servir mucho si tus decisiones son contrarias a lo que piensas. Suelta los condicionamientos y sigue tu voz interior, aunque el camino sea difícil. Haz lo que te lleve a tu meta.

Capricornio. Si tienes una pareja de largo recorrido, hoy es un buen día para disfrutar de la compañía mutua. Exprésense amor y reconozca la relación de amistad que también han forjado. Están cómodos el uno con el otro, y eso es lo que importa.

Piscis. Lo que ocurre a tu alrededor te está afectando profundamente. Ten cuidado. Es cierto que la empatía es importante, pero aprende a separar lo que no es tuyo. Evita situaciones de estrés. Deja que los demás arreglen sus líos.

