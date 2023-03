Aries. Confía en tu criterio más que en el de los demás. Por muy buena voluntad que tengan, no conocen lo que hay en tu interior. Se viene una hermosa sorpresa. Prepárate para el increíble vuelco que dará tu vida.

Géminis. Se vienen cambios drásticos y debes estar preparado para todo. Pero no tengas miedo, es una etapa para crecer en tu interior. Solo debes darte el tiempo necesario para acomodarte a ellos.

Leo. No pierdas el tiempo entregándote en cuerpo y alma a alguien que sabes bien que no te merece. No pierdas el rumbo de tus sentimientos por seguir lo que te dicta la razón o la conveniencia financiera. Abre tu corazón.

Libra. Deja de lado el romanticismo y ponte a trabajar en lo que la vida te depara. Intenta ser más duro y realista si quieres obtener lo que desees. No abuses de la generosidad de tu pareja, podría cansarse y eso te dará un gran dolor.

Sagitario. Acalla tus temores, debes responder con altura a los desafíos a los que te enfrenta la vida. Prepárate para recorrer caminos nuevos que requieren de mucha determinación y coraje. Mantén la calma, todo es para bien.

Acuario. Tendrás que atravesar pruebas un poco complicadas, pero tienes el ánimo, el talento y la capacidad para hacerlo. No pierdas tu sentido del humor, es un bálsamo maravilloso para curar las heridas del camino. Sé prudente.

Tauro. Estás a punto de iniciar una etapa de estabilidad emocional que va a sorprender a todos, tú el primero. En estos momentos es importante que apartes de ti todo egoísmo y pensamientos negativos que no te dejen avanzar.

Cáncer. Te sientes lleno de energía y con ganas de comerte al mundo. Finalmente has tomado conciencia de tu poderío y te vas a convertir en el líder de tu entorno familiar. Tu trabajo o emprendimiento también se verá beneficiado.

Virgo. Tienes un exceso de seguridad que no va acorde a la vida que llevas. Haz un análisis profundo de lo que tienes y de lo que ansías, y verás que tienes saldo en contra. Trabaja en ello para que puedas al fin superarte financieramente.

Escorpio. Extrañamente, estás alejando de ti a quienes te admiran y ven en ti a alguien especial. Tal vez se deba a que sabes la carga que llevas dentro y temes defraudarlos. Sin embargo, no estás reconociendo la gran valía que hay en ti.

Capricornio. Hoy todo parece confuso, como si tu cabeza y tu mente fueran un caos y estuvieran en perpetua batalla. Eso te hace sentir vulnerable ante el mundo. Evita estar a la defensiva, puedes hacer mucho daño.

Piscis. La pereza es un pecado capital y tú no logras apartarla de tu cotidianidad. Es cierto que estás cansado, pero te has vuelto campeón para procastinar. Revisa tu comportamiento y cámbialo ya, estás estancando tus metas.