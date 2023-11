Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2023

Aries. Vas a enterarte de algo que va a incomodarte profundamente. Alguien a quien ves a diario va a ponerte al día sobre alguien que miente sobre un tema que para ti es de mucha importancia. Presta atención a lo que dice pero, sobre todo, a lo que te aconseja. Tiene mucha más experiencia que tú.

Te puede intersar: La luna y su influencia psicológica

Géminis. Pasas por un buen momento económico, pero no abuses de tu suerte. Evita los gastos innecesarios y las compras que requieran de un gran desembolso. Recuerda la importancia de contar siempre con una reserva para los tiempos difíciles. Debes ser más previsor, no solo centrarte en el ahora.

Leo. Si estás buscando a alguien para compartir tu vida o si solo quieres divertirte, es importante que proyectes una buena imagen, positiva y optimista. Eso no siempre te resulta sencillo, pues últimamente estás apostando más por la comodidad que por la imagen. La suerte te sonríe en el amor.

Libra. En ocasiones te sientes muy desalentado al notar que, a pesar de tu esfuerzo, otras personas se llevan el reconocimiento que esperas para ti. Posiblemente no es por méritos, sino por relaciones de amistad. No te desmoralices y recuerda que no son los aplausos los que determinan el éxito, sino los resultados.

Te puede interesar: La energía del amor

Sagitario. Esta es una semana mágica para el amor. Los días oscuros ya desaparecieron y no volverán por buen tiempo. Así que aprovecha el momento y afianza la confianza y compenetración que has logrado. Vas a estar muy feliz y dispuesto a apostar por tu relación. Celébralo con una cena romántica.

Acuario. Estás demasiado pendiente de cosas que no aportan nada a tu vida. No pierdas tu valioso tiempo, ignóralas. Alguien del pasado vuelve para pedir una nueva oportunidad, pero tú bien sabes que no vale la pena. Es momento de pensar en un futuro mejor, en el que se cumplan todos tus sueños y tus metas.

Tauro. Este no es un buen día para comprar nada a plazo. Aunque creas que harías un buen negocio, lo cierto es que con el tiempo vas a arrepentirte. Espera un poco e intenta ahorrar un poco. Estás derrochando demasiado y pronto las cuentas van a empezar a molestarte. Ya lo verás.

Cáncer. Tienes ideas claras frente a un tema que para ti es importante. Defiéndelas ante quien sea, porque de alguna manera estas te definen. No permitas que nadie quiera cambiar tu esencia, porque perderías tu valía. Busca un momento de tranquilidad para poner en orden tu mente y tu corazón. Es necesario.

Te puede interesar: Holística: lo único seguro es el ahora

Virgo. Si estás empezando a conocer a alguien que te mueve los sentidos, date el tiempo necesario para conocerlo y valorar si su compañía te llena realmente. No te apresures, las cosas del corazón llevan su tiempo. Disfruta la emoción que se vive en esta primera etapa, pero con paciencia.

Détox mental y emocional Leer más

Escorpio. Te sientes demasiado afectado por una experiencia del pasado y eso hace que no seas capaz de confiar plenamente en alguien que quiere brindarte su amistad. Está bien ser precavido, pero no cierres tu corazón porque podrías perder grandes oportunidades de ser feliz y ampliar tu círculo.

Capricornio. Hoy demuestras una fuerte tendencia a la discusión. Quieres que se haga lo que tú crees, sin que te importe lo que los demás puedan pensar o sentir. Está mal, y las consecuencias llegarán pronto. Alguien va a ponerte un alto y no precisamente de una manera delicada. Te lo mereces.

Piscis. Estás desaprovechando una magnífica oportunidad de prosperar. Te has acostumbrado a dormirte en los laureles y lo vas a lamentar. Actúa de inmediato para que no pierdas esa opción que no volverá a presentarse. Puedes tener una discusión que va a cambiar tu genio, evita los altercados.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!