Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de mayo de 2024

El secreto de todo está en el equilibrio. No permitas que la balanza se incline más ni a tu vida personal ni a la profesional

Aries. Empieza a trabajar con conciencia en la liberación de tus miedos e inseguridades. Vive a tope la felicidad que has conseguido con tu esfuerzo y dedicación. Piensa que tienes exactamente lo que mereces. ¡Adelante!

(Te puede interesar: ¿Qué es la sexsomnia? el extraño trastorno del sueño del que pocos hablan)

Bullying escolar: ¿cómo prevenirlo? Leer más

Géminis. Siéntete tranquilo, pues tu economía empieza a estabilizarse antes de lo que tenías previsto. La prosperidad está en tu camino y va a permanecer ahí por mucho tiempo más. Se vienen tiempos grandiosos, te los has ganado.

Leo. En lo profesional, finalmente empiezas a recoger los frutos de tu trabajo. Tus jefes se van a dar cuenta de la importancia que tienes en la empresa y no van a querer perderte. Es buen momento para pedir un aumento de sueldo.

Libra. Vas a ser convocado a una reunión inesperada que te dejará sin palabras. Recibirás una propuesta bastante interesante que, a todas luces, es muy conveniente en lo profesional. Aun así, analiza bien cada arista.

Sagitario. No te molestes con tu pareja, piensa que, como todos, solo tuvo un mal día. Tu relación mejora notablemente, así que no la eches a perder con reclamos que no tienen ni pies ni cabeza. Concéntrate en lo importante.

¿Cómo poner límites desde la infancia? Leer más

Acuario. Si lo que pensabas era descansar esta noche, no va a ser posible. Alguien te tu círculo cercano te busca para que le des una mano. Hazlo, es importante y esa persona sabrá bien cómo agradecerte. Sé empático.

Tauro. Has estado permitiendo que compliquen tu camino, posiblemente porque no quieres evidenciarte. Pon un alto ya, porque las cosas se pueden salir de control y vas a pagar las consecuencias. Empieza hoy.

Cáncer. Lucha por lo que quieres, vale la pena. En el amor, si tienes pareja, una pequeña pelea puede complicar la relación. Busquen juntos las soluciones. Si estás solo, no pretendas encontrar con quien compartir, no es el momento.

Virgo. No te desquites con alguien que siempre te ha ayudado, porque esa persona no está dispuesta a ceder ni a escuchar tus reclamos. Tienes un mal día, así que aprende a manejarlo para no echarte el mundo encima.

Los celos: su origen y cómo controlarlos Leer más

Escorpio. Prepárate. La vida te va a dar una importante lección que empieza con una sorpresa increíble que, además, lleva un mensaje oculto. Ten muy presente que nada ocurre por casualidad. Así que abre bien los ojos.

Capricornio. Si te sientes solo, llama a ese grupo de amigos que no ves a diario y queden para verse aunque sea para solo tomar un café. Te hará bien conversar, compartir y divertirte. Debes despejar la mente de tanto problema.

Piscis. Si crees que no estás preparado para asumir una nueva responsabilidad, reconsidéralo. Tienes talento e inteligencia, aunque es cierto que a veces te hace falta un poco más de empujo. Aventúrate, lo lograrás.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!