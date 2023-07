Aries. Hoy tendrás la sensación de un profundo deja vu, como si todo lo que ocurre ya lo hubieras vivido antes. La lección es una sola: no tropieces dos veces con la misma piedra. Abre bien los ojos y actúa con inteligencia. El poder de todo está en tu mente.

Géminis. Si es necesario, arma una agenda en la que tengas bien marcadas las fechas importantes que has vivido con tu pareja. Tu media naranja siente que no le das el lugar que se merece, y un pequeño detalle en el momento indicado puede marcar la diferencia.

Leo. Has vivido algunos fracasos, muchos producto de situaciones externas sobre las que no tienes ningún control. Sin embargo, sientes que has perdido la confianza en ti mismo y en tus habilidades. Date otra oportunidad, sabes bien que la mereces.

Libra. Evita caer en la tentación de querer acapararlo todo, sobre todo en lo que se refiere al trabajo. Aprovecha el fin de semana para descansar junto a los que amas y deja que el resto se ocupe de sus propias responsabilidades. Te sentirás mejor el lunes.

Sagitario. Basta ya de aprovechar tus contactos, incluso a tus amigos y familiares, para sacarles provecho y obtener un beneficio propio. Puedes salir mal parado. Alguien va a hacerte caer en cuenta del error que estás cometiendo con tu media naranja. Escúchalo.

Acuario. Prepárate para recibir una hermosa sorpresa de alguien a quien nunca has tenido en gran estima. Esa persona está dispuesta a ganarse tu confianza, pues te considera alguien de mucha valía. No le cierres las puertas, porque podrías equivocarte.

Tauro. El orgullo se está interponiendo entre tu felicidad y el amor de tu vida. Busca la fuerza que necesitas para sobrellevar este momento difícil y, de ser necesario, pide disculpas por los errores cometidos. Puedes estar cometiendo un terrible error.

Cáncer. Tienes muchas iniciativas pero no te atreves a presentarlas a quienes corresponde. Es el momento de dejar en evidencia todos tus talentos –que son muchos- y ganarte un espacio más importante en tu entorno laboral. Debes saber que puedes lograrlo.

Virgo. Aprende a marcar la distancia necesaria entre tu trabajo y tu vida personal. Estás permitiendo que el estrés y las preocupaciones te impidan disfrutar de la compañía de tus seres queridos. Pero, además, esa actitud está afectando tu salud. Piénsalo.

Escorpio. Es importante que modifiques ciertas pautas de tu comportamiento para que te ajustes a los patrones básicos que exige tu entorno. No se trata de ser diferente, sino de aprender a respetar los criterios de terceros sin perder tu esencia.

Capricornio. Toma las cosas con calma. Este es un buen día para plantearle a tu pareja los cambios que crees que les permitirá mejorar la relación. No será fácil, pero una buena comunicación puede marcar un antes y un después. Inténtalo.

Piscis. Te sientes incapaz de asumir ciertas responsabilidades porque miras con pesimismo el futuro cercano. Cambia de actitud, porque así no vas a llegar a ninguna parte. Además, estás arrastrando a los tuyos a un hueco oscuro del que no es fácil salir.