Aries. El amor atraviesa un periodo muy especial en el que las palabras casi sobran. La comunicación es casi telepática y se centra más en acciones que demuestren los sentimientos. Escucha también tu voz interior, porque tiene muchas cosas importantes que decirte. No te cierres a nada, aventúrate.

Géminis. Se estrechan los lazos familiares y se produce una envidiable evolución emocional que te lleva a descubrir y resolver -¡por fin!- viejos traumas de tu interior. Esa sensación de liberación te permite acercarte con más entrega a las personas que necesitan de tu atención y tu ayuda. Te vas a sentir pleno.

Leo. Sientes que tienes un alma capaz de conquistar a cualquiera y es cierto. Es buen momento para lanzar proyectos innovadores, para muchos, propuestas sin ningún precedentes. Se refuerza la idea de hacer borrón y cuenta nueva en asuntos sentimentales, esos que requieren de decisiones drásticas pronto.

Libra. Se vienen algunos imprevistos y cambios de situación que te hacen sentir algo desorientado e inseguro. Puedes pensar que encontraste la joya de la corona, pero lo cierto es que solo el tiempo se encargará de demostrar si tu apreciación es o no cierta. Mira todo dos veces antes de decidir. Abre los ojos.

Sagitario. Estos días prometen ser llenos de energía, rápidos en los deseos pero no en la concreción de objetivos. El ritmo que has venido llevando se ralentiza. Aun así, están favorecidas las sorpresas y las emociones no contempladas. Aunque sea lentamente, avanza, nunca retrocedas en tus metas.

Acuario. Te empeñas con mucho impulso en imponer tu criterio. Si lo haces, no pierdas el rigor necesario para que tus propuestas están basadas en realidades confiables. El clima es constructivo, pero también bélico. Ten mucho cuidado, todo puede tornarse muy tenso. Actúa con inteligencia, midiendo tus acciones.

Tauro. Debes redoblar la vigilancia en tus actos para no equivocarte y dejarte llevar por un desafortunado impulso. La intuición funciona bastante bien, puedes sacarle partido. Pero no está de más que pienses antes de dar el primer paso. Se avizora un ambiente prometedor, creativo y lleno de metas.

Cáncer. Se materializan tus proyectos, todo en medio de una increíble intensidad emocional que te permite establecer una conexión duradera con tu pareja o con alguien que aparece repentinamente en tu vida. Prevalece el amor ligero, sin mayores ataduras y compromisos, como el romance de verano de los adolescentes.

Virgo. Sigues buscando la pieza que te falta para sentirte pleno y este parece ser el momento escogido por la vida para que lo encuentres. Están favorecidos los cambios importantes, duraderos y reformadores. Llegan encuentros no planificados y te ves rodeado de un clima en el que prima la sensualidad.

Escorpio. Tus posibilidades de expansión están frenadas por el momento, pero ello no debe frenar tu deseo de hacer lo que crees conveniente para tus planes. Seguramente en unos días más, cuando todo se acomode, empezarán a verse los resultados de tus esfuerzos. No te olvides que es importante enamorar a la persona que tienes a tu lado.

Capricornio. Es necesario que salgas ahora de tu zona de confort si quieres adaptarte a tu nueva realidad. No creas que las oportunidades van a tocar tu puerta, eres tú quien debe ir por ellas. Tu vida familiar vive momentos de tensión, pero tienes la sabiduría para sobrellevar la difícil situación. Dialoga y actúa con mucha delicadeza.

Piscis. Te vendría muy bien potenciar tu fuerza de voluntad. No te conformes con lograr pequeñas metas para un futuro inmediato, proyéctate a largo plazo. Si tienes familia, inclúyela en tus planes y si estás junto a una pareja, permítele también opinar para que juntos busquen el mejor camino. Es hora de trabajar en equipo.