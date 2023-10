Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 2 de octubre de 2023

Aries. No esperes mucho de este día, que va ser más bien aburrido. Es posible que tengas pocas ganas de hacer cosas. Revisa si la rutina no te está bajando los ánimos. Si es así, busca la manera de innovar con actividades divertidas y que llamen tu atención. Considera practicar algo de deporte o quedar con amigos para conversar y reír.

Géminis. Has visto recompensados tus esfuerzos laborales, lo que te tiene bastante contento. Aprovecha que atraviesas un interesante momento intelectual para retomar tus estudios o iniciar un curso de formación que te ayude en tu profesión u ocupación. Este es un buen día para viajes cortos o visitas a personas que no has visto.

Leo. Te sientes con mucha energía y la empatía se convierte en tu gran compañera hoy. Aprovecha para afianzar tu relación con tus compañeros de trabajo. Hoy proponte metas difíciles, porque puedes lograr todo lo que te propongas. No hay que decírtelo, pero estaría bien armar primero una buena estrategia. Tú sabes bien cómo hacerlo.

Libra. Es posible que no encuentres la mejor manera de expresar tus sentimientos. Con un poco de esfuerzo vas a lograrlo. Muchas personas te quieren, y lo sabes. Busca quedar con tus amigos para pasar un buen momento, pero ten cuidado con los excesos en la bebida y la comida: mañana debes ir a trabajar, no lo olvides.

Sagitario. Este va a ser un día bastante complicado y duro por el esfuerzo que va a requerir de ti. Has tenido la energía en el nivel más alto y en la noche, seguramente, te sentirás agotado. Si has hecho planes para salir, lo mejor es que los cambies por un buen baño y un reparador descanso. Tu cuerpo lo pide a gritos.

Acuario. Hoy puedes ser invitado a una celebración y deberás comprar un regalo. No llegues con las manos vacías pues podrías pasar un momento vergonzoso. Vas a sentirte especialmente atractivo, lo que te da una gran seguridad en ti mismo. Eso se verá reforzado por la atención que despiertas en el sexo opuesto.

Tauro. Disfruta este día con la familia. La has tenido un poco descuidada a causa de tus obligaciones autoimpuestas. Un paseo sencillo rodeado de la naturaleza es un buen plan. Si te preocupa la delincuencia, organiza una cena en casa y dedíquense a recordar los viejos tiempos. Todos se sentirán renovados. Inténtalo.

Cáncer. Las decisiones y los cambios que has pensado y repensado empiezan a volverse realidad en este mes que estrenamos. A medida que pasan los días, verás que ya no eres el mismo de hace unas semanas. Prepárate a vivir un viaje al pasado al recordar a alguien que fue importante en muchos aspectos de tu vida.

Virgo. Llegó el momento de transformar tu estilo de vida, toma decisiones que te liberen de tus fantasmas y cambia tus hábitos por otros más eficientes y que incluyan una dieta más adecuada y un poco de ejercicio. Con ello llega la necesidad de encontrar el significado de tu existencia. Lo profundo toma fuerza estos días.

Escorpio. Se vienen viajes divertidos y muy enriquecedores. Alguien del pasado regresa para devolverte la fe perdida. Se avecinan momentos difíciles, pero con inteligencia resultarás vencedor. No tengas miedo de mostrarte tal cual eres, porque tu interior es rico y lleno de matices. El amor se vuelve protagonista de tu historia.

Capricornio. Necesitas respuestas y debes encontrarlas. Quieres develar un misterio o un secreto para comprender lo que está ocurriendo a tu alrededor. Vas a querer llegar al fondo, pero para lograrlo debes buscar tiempo a solas. La claridad va a llegar. En lo profesional, tu reputación te permite alcanzar metas.

Piscis. Debes dar por finalizado un proyecto creativo o una tóxica relación amorosa. Has dado todo lo que tienes en tu corazón, pero si las cosas no funcionan es posible que sea el momento de decir adiós o de poner las cartas sobre la mesa. Debes poner un poco más de atención a tu vida amorosa. Tu relación no está bien.

