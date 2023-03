Quizá alguna vez escuchó a determinada persona expresar su inconformidad ante la falta de cariño de su madre, al punto de cuestionarse qué hizo para merecer tan vil trato.

Hacer este análisis puede ser muy duro, sobre todo porque no se trata de cualquier mujer, sino de aquella que lo trajo al mundo. Y, a veces, tampoco es cuestión de falta de amor, sino de la dificultad que esa mamá tiene de expresarle a su hijo su cariño, lo que se conoce como madres no afectivas.

A criterio de Susana Osorno, psicóloga clínica especialista en niños, hay muchas madres que visualizan su forma de querer con darles a sus hijos, casa, comida y salud, lo cual está bien porque las necesitan, pero en esa receta de cuidados para un niño hace falta un ingrediente primordial, el amor.

Pero, ¿cómo dar (afecto) lo que no se tiene? Y es que, probablemente, muchas de esas mamás, durante su crianza, no recibieron de sus padres palabras de aliento, abrazos o besos. Otras actúan así, quizá por egocentrismo o debido a cuadros depresivos, que no solo les dificulta dar y demostrar amor, sino que les resta alegría y energías para realizar sus actividades.

Dé el primer paso

Para identificar si usted es una mamá no afectiva debe realizar una introspección, es decir, analizar objetivamente si la manera en la que está cumpliendo su rol de madre no representa una carga para sus hijos. El cambio debe provenir de usted, porque de lo contrario lo sentirá forzado y no obtendrá los resultados deseados, que son el bienestar mental suyo y de su hijo.

A los pequeños les afecta

El apego emocional es una parte esencial en el desarrollo del niño, porque a medida que su hijo va creciendo, él reflejará esas conductas con los otros que considere cercanos a él.

“Carecer de este colchón afectivo en sus primeros años de vida, puede perjudicarlo cuando sea más grande y dejar marcas muchas veces irreparables en sus comportamientos”, añade la especialista Osorno.

Los niños en su adultez pueden presentar: falta de energía, fobias, traumas, depresiones, introversión e inestabilidad en futuras relaciones, recalca la especialista.