Aries. Si tienes la oportunidad de iniciar una nueva experiencia laboral o personal, deja que las cosas tomen su rumbo antes de emitir juicios sobre cómo se va a desarrollar. Puedes sorprenderte. Además, verás que la paciencia será tu mejor recompensa. En el amor, surge un pequeño problema que se soluciona pronto.

Géminis. Las dudas que arrastras desde la infancia toman fuerza en estos momentos. Es importante que reconozcas cómo has podido construir tu vida y cómo tu talento se ha puesto en evidencia. Recobrar la seguridad en ti mismo es el primer paso para acabar con tus inquietudes más profundas y sentirte finalmente libre.

Leo. Tienes miedo de admitir que no eres lo fuerte y poderoso que quieres hacer creer a tus familiares y amigos. Ellos lo saben y sienten algo de ternura al reconocer tu vulnerabilidad. Solo eres tú quien se niega a aceptarse tal como eres. Una vez que lo hagas, vas a sentirte mucho más tranquilo y con menos presiones.

Libra. Has cometido muchos errores en tu vida sentimental por el miedo a sentirte solo. Ahora, finalmente, puedes decidir con claridad si la persona que está a tu lado es la indicada para compartir tu vida y tus sueños. Sea lo que sea que concluyas, es importante que trabajes para que todo cuadre en tu vida con la verdad por delante.

Sagitario. Tu malhumor se presenta con la gente que te ama, porque con los de afuera te presentas como un dechado de simpatía. Reflexiona, son los tuyos los que van a sostenerte en los momentos difíciles, los otros van y vienen. Se presenta un impasse en tu lugar de trabajo, no caigas en la trampa de quien quiere dañarte.

Acuario. Tus ansias de llegar a la perfección en todo lo que haces, piensas y dices incomoda a los que están a tu alrededor. Te sentirás mejor si dejas que salgan a flote tus miedos y tus dudas. Verás cómo todos te ayudan para que salgas adelante con una versión más real de ti mismo. Haz la prueba, te vas a sorprender.

Tauro. Intentas llevar una vida más apacible y pones todo tu esfuerzo en ello. Sin embargo, en ocasiones sale de tu interior ese mal humor y esa impaciencia que lo complica todo. Debes buscar la fórmula para que se cambio sea cien por ciento real, no solo una fachada que puede caerse en cualquier momento. Piénsalo y actúa.

Cáncer. Es una pena que todo tu dolor se convierta en ira, sobre todo porque, más allá de hacerle daño a los demás, terminas herido y sin fuerzas para seguir adelante. Empieza por poner orden en tu vida y por darle a cada cosa el valor que en verdad le corresponde. Solo entonces podrás construir una vida más auténtica.

Virgo. Parecería que has olvidado tu pasado y ahora te sientes en capacidad de juzgar a los otros con la dureza de quien ha tenido una vida perfecta. Para un poco y mira a tu alrededor. La gente huye de tu compañía, porque te muestras duro e inflexible. Debes preguntarte por qué has adoptado esa actitud errónea.

Escorpio. Te escudas en excusas que carecen de valor para justificar tu inacción frente a una situación que está haciendo daño a ti y a los que te rodean. Si continúas así, vas a desgraciar momentos importantes que podrían hacerte crecer como ser humano y te permitirán encontrar la mejor versión de ti mismo. Tú decides.

Capricornio. Tienes problemas de salud pero no quieres aceptarlos porque pretendes que los otros no se preocupen o tomen una actitud protectora contigo. Pero si no acudes a un profesional, las cosas se van a complicar y de seguro vas a necesitar que otros se ocupen de ti. Es mejor que todo quede claro para decidir qué hacer.

Piscis. Te crees superior a los demás y tomas actitudes de superioridad que solo causan risa en quienes te rodean. Si lo que pretendes es despertar respeto y admiración, estás siguiendo el camino equivocado. Además, te resulta desgastante mostrarte por encima de los otros, cuando lo que necesitas es cariño y comprensión.